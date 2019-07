Bordeaux : d’importantes coupures de tram dans le réseau TBM Keolis cet été

Après la coupure du tram C, entre la place des Quinconces et la gare Saint-Jean, suite à l'énorme incendie souterrain qui a ravagé le parking des Salinières et fragilisé la chaussée, TBM (Transports Bordeaux Métropole) Keolis annonce de nouvelles coupures sur cette ligne, qui relie Bordeaux-Lac (parc des Expositions), au nord, à Villenave-d'Ornon (au sud). Il s'agit de profiter de l'été et de la baisse estivale du trafic sur le réseau, mesurée par TBM à -30 %, pour lancer "des travaux de maintenance lourde sur les infrastructures du tramway" explique le gestionnaire.

Les stations de tram marquées en rouge avec une croix seront fermées pendant les travaux, en vert circuit des bus relais. (TBM Keolis/capture d'écran).

Ces travaux vont toucher le réseau au centre-ville, dans sa partie nord, du mercredi 17 juillet au vendredi 23 août inclus. Déjà coupée à la suite de l'incendie, la ligne C du tram va voir sa zone de non circulation s'étendre encore. A compter du 17 juillet et jusqu'au 9 août inclus la circulation du tramway sera interrompue de la cité du Grand Parc jusqu'à la gare Saint-Jean, ce qui agrandit la zone non desservie d'au moins deux kilomètres.

La ligne A du tram concernée du 5 août au 23 août

Un trou béant dans le plan de circulation du tram C au nord de Bordeaux qui sera compensé par la mise en place de bus relais à partir de la place Ravezies (en amont du Grand Parc) jusqu'à la gare Saint-Jean. Et puis du 17 au 31 juillet le cours de Verdun sera mis à sens unique entre la place Paul Doumer et le Jardin Public. Pendant cette période, le bus relais mis en place pour relier le Grand Parc à la gare Saint-Jean sera dévié, de même que les lianes 4 et 15 en direction du Grand Parc. Les bus relais entre la place des Quinconces et la gare Saint-Jean seront rétablis à compter du 10 août.

Deux stations (Hôpital Pellegrin et Stade Chaban Delmas) - en rouge - seront coupées sur la ligne du tram A, en vert circuit des bus relais (TBM Keolis).

La ligne A du tramway (de la rive droite à Mérignac en passant par l'hôpital Pellegrin) va connaître elle aussi une interruption du 5 août au 23 août inclus, le trafic de substitution étant assuré par des bus relais qui seront, comme les autres, cadencés toutes les 5 à 10 minutes. Concrètement la ligne A du tram va être interrompue entre les stations Gaviniès (à l'intérieur des boulevards) et Saint-Augustin (après l'hôpital Pellegrin, à l'extérieur des boulevards). Comme le montre l'expérience de la coupure du tram C entre la place des Quinconces et la gare Saint-Jean, les bus relais sont très efficaces mais restent tout de même tributaires de la circulation routière, d'où une performance incomparable avec celle du tram.