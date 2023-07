Pollen Robotics lève 2,4 millions d'euros pour déployer sa plateforme de services

Après avoir réussi l'exploit de décrocher l'an dernier le deuxième prix du concours mondial XPrize, d'un montant de 2 millions de dollars, grâce à sa plate-forme robotique Reachy, dont le buste a l'aspect de celui d'un petit robot de bande dessinée habillé d'une marinière à la Jean-Paul Gaultier, Pollen Robotics annonce la levée de 2,4 millions d'euros.

« C'est notre première levée de fonds. Dans le détail il y a un peu de tout : de la subvention, avec Bpifrance, de l'emprunt avec les deux banques qui soutiennent l'opération, de la prise de participation avec un business angel » éclaire Matthieu Lapeyre, cofondateur en 2016 de Pollen Robotics, dont il est le dirigeant.

Faire de Reachy un vrai produit à commercialiser

Avec ces 2,4 millions d'euros, Pollen Robotics doit industrialiser sa plateforme robotique Reachy d'ici fin 2023-début 2024. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas puisqu'elle est déjà opérationnelle depuis plusieurs années. Mais avec le concours XPrize de l'an dernier, où la modeste PMI bordelaise a décroché la deuxième place mondiale entre deux laboratoires universitaires (allemand et américain) très richement dotés, Pollen Robotics a fait un bond en avant.

« Le concours XPrize a validé notre technologie et là nous allons transformer notre robot en un vrai produit, en le rendant plus robuste. Reachy est une plate-forme robotique équipée de logiciels orientés IA (intelligence artificielle -NDR). Grâce à cet outil on peut faire le tour des usages recherchés par les clients, des besoins en matière de services. Qu'il s'agisse de nettoyage, de rangement ou de déplacement d'objets. Dans un hôtel équipé d'ascenseurs, Reachy pourrait sans difficulté aller chercher des objets au-sous-sol et les amener dans les étages. Prestation qui pourrait également être déployée dans des hôpitaux... », déroule le dirigeant de Pollen Robotics.

Des briques matérielles, logicielles et IA à assembler

La startup bordelaise a énormément travaillé sur l'agilité du bras de Reachy, qui a fait sensation lors du concours XPrize grâce à la qualité de ses articulations (coude, poignet, nuque), qui restent un point dur en robotique humanoïde, avec la qualité de la préhension. Pour gagner en adaptabilité lors de la commercialisation, Pollen Robotics va proposer tout un jeu de briques matérielles, logicielles et IA qui peuvent être assemblées en fonction des attentes, afin d'être au plus près des besoins de la clientèle,. L'entreprise envisage de proposer les services de sa plateforme Reachy sous forme d'abonnement. Du point de vue du design, l'objectif de Matthieu Lapeyre reste le même : permettre aux robots humanoïdes de se rapprocher des êtres humains quasiment sans risque.

« Le bras de Reachy fait 4 kilos, ce qui est assez proche d'un bras humain. Ce qui est aussi très différent d'un bras robotisé standard, qui fait plutôt 20 kilos, soit une énorme quantité d'énergie » éclaire le dirigeant.

Survivre à « la vallée de l'étrange »

Eviter toute rencontre fortuite entre un corps humain et le gros bras d'un robot industriel en mouvement c'est, depuis l'origine de la robotique, l'un des premiers soucis des ingénieurs. Reachy et les plateformes robotiques de sa classe sont conçus pour permettre aux robots de se rapprocher des êtres humains sans trop de risques. Quant à l'émergence du marché qu'il vise, Matthieu Lapeyre a pu se rassurer lors de la dernière édition du salon Vivatech, à Paris. L'histoire est en marche. Avec en particulier les démonstration faites par le robot Miroka, conçu et produit par la startup parisienne Enchanted Tools. Miroka qui est la deuxième version améliorée de Miroki, un robot qui peut lui aussi aller chercher des fournitures, mais également apporter du bonheur aux gens hospitalisés. Comme Miroki, Miroka a été conçu et développé par Jérôme Monceaux, un grand maître mondial du design des robots humanoïdes, créateur de l'incomparable Nao, mais aussi de Pepper.

Quand Reachy rend service (Pollen Robotics).

Il est dit dans la théorie robotique élaborée par Masahiro Mosi que les designers de robots humanoïdes doivent survivre à l'épreuve de « la vallée de l'étrange » (ou dérangeante), qui veut que plus un robot ressemble à un être humain et plus la moindre de ses imperfections devient insupportable. Principe qui apparemment se vérifie sans cesse. D'où le look boites de conserves en folie des robots de combats américains téléopérés par des équipes de l'émission « Battlebots », ou l'échappée poétique des créations de Jérôme Monceaux ou Matthieu Lapeyre.

Avec d'adorables petits robots humanoïdes qui ne ressemblent en rien à des êtres humains, sinon par leurs fonctionnalités et avec certaines évocations. Car pour éviter le piège de cette « vallée de l'étrange » il faut choisir son camp : celui de la machine ou de la fantaisie technologique. Une veine exploitée jusqu'au génie dans le très inspiré « Chappie », chef d'œuvre du Sud-africain Neill Blomkamp, où un homme réussi à télécharger son esprit dans un robot à grandes oreilles...

