Ceva Santé Animale rachète deux sociétés en Argentine

Le groupe pharmaceutique vétérinaire Ceva Santé Animale, à Libourne (Gironde), est le cinquième plus gros laboratoire mondial dans la santé animale avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros en 2021 et 6.300 salariés répartis dans 46 pays. Et l'entreprise dirigée par le docteur Marc Prikazsky vient d'annoncer la prise de contrôle de deux sociétés argentines de biotechnologie situées à Santa Fe (au nord-est de l'Argentine).

Une ville déjà connue en Nouvelle-Aquitaine pour ses compétences scientifiques puisqu'une délégation du Grand Poitiers s'y était rendu il y a une petite dizaine d'années. C'est ainsi que Ceva a fait l'acquisition de Zoovet, qui produit et commercialise des produits de santé animale, et de Biotecnofe. Cette startup est complémentaire de Zoovet, puisqu'elle conçoit et élabore les produits innovants, qui seront ensuite fabriqués en série et commercialisés par Zoovet. Comme le souligne la direction de Ceva, Zoovet dispose de cinq sites de fabrication à Santa Fe et d'une usine de traitement à Buenos Aires (à près de 500 km au sud-est du siège social).

Ceva désormais également numéro cinq en Amérique du sud

Par ailleurs, Zoovet détient un atout clé grâce à une puissante structure logistique, qui lui permet d'intervenir dans la totalité de ce pays cinq fois plus grand que la France "là où le client le demande, en un temps record", relève Ceva. Autre carte maîtresse de Zoovet : son implantation dans un campus centré sur la biotechnologie. Ce dernier regroupe 200 experts qui travaillent en relation étroite avec l'université de la ville qui jouit de son côté d'une excellente réputation.

"Ce campus viendra renforcer les activités de Ceva en Amérique Latine pour soutenir l'innovation pharmaceutique notamment pour les ruminants. Ainsi, Ceva deviendra le cinquième acteur du marché argentin, à la tête de 250 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires attendu de 35 millions d'euros", précise le groupe libournais.

Ce dernier développe des médicaments aussi bien pour les animaux de compagnie (chats, chiens...) que ceux de rente (ruminants, volailles, porcins), voués à une activité économique.

"Trouver de nouvelles façons de créer un impact positif"

"Ce rachat stratégique nous permettra d'accroitre notre présence sur l'ensemble de la zone Amérique Latine, l'une des principales régions de production de protéines animales dans le monde. Nous avons à cœur chez Ceva d'apporter des solutions permettant d'aider les éleveurs à prendre soin de leurs animaux. C'est le sens du travail mené par Zoovet et Biotecnofe dont le campus biotechnologie a déjà fait ses preuves" déroule ainsi Marc Prikazsky, qui précise avoir choisi des entreprises familiales sans dévoiler le montant de la transaction.

Par ailleurs Ceva rappelle avoir développé toute une batterie de services articulés sur des solutions numériques dédiées à l'agriculture.