Pharmacie vétérinaire : Ceva Santé Animale veut "traiter l'animal pour protéger l'Homme"

Le groupe pharmaceutique vétérinaire Ceva Santé Animale, à Libourne (Gironde), dirigé par le docteur Marc Prikazsky, a inauguré ce mardi 29 septembre, à Beaucouzé (Maine-et-Loire), son premier site de référence européen pour la conception et la fabrication industrielle d'autovaccins bactériens, en particulier pour les filières porcs et volailles. Avec à la clé un investissement de plus de huit millions d'euros dont va bénéficier son campus de Beaucouzé, près d'Angers (Pays-de-la-Loire).

Ceva, qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros et emploie plus de 6.000 salariés dans le monde, dont 1.600 en France, a acquis en 2016 à Beaucouzé le laboratoire Biovac, leader français des autovaccins bactériens, devenu depuis son rachat Ceva Biovac. Une entreprise qui réalise désormais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 80 salariés.