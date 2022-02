Villes cyclables : les petites villes de Nouvelle-Aquitaine bien représentées

A voir la carte de France dessinée par le baromètre des villes cyclables 2021, c'est l'arc atlantique qui regroupe les meilleurs élèves. Pour cette édition, la fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) a collecté 277.000 contributions et retenu 1625 communes métropolitaines. Un record de participation.

Seules les communes ayant recueilli plus de 50 contributions figurent dans l'étude. Elles ont été classées en cinq catégories : grandes villes, villes moyennes, communes de banlieues, petites villes et bourgs et villages.

Saint-Aubin-de-Médoc et La Rochelle en tête

Et deux villes font figure de capitales régionales de la bicyclette. Saint-Aubin-de-Médoc tout d'abord, en Gironde, qui, avec une note de 4,89 sur 6 obtient la meilleure note du pays toutes catégories de villes confondues. Elle s'affiche aussi à la première place des 719 communes de banlieues classées. La commune, qui fait partie de Bordeaux métropole, est éloignée de la ville centre et son espace est favorable aux mobilités douces. Elle doit être relié prochainement par une voie de "bus à haut niveau de service" qui accueillera une voie cyclable.

C'est ensuite La Rochelle, en Charente-Maritime, qui se distingue, à la première place des 218 villes moyennes du baromètre (15.000 à 100.000 habitants) avec un score de 4,10. La ville atlantique voit son score 2019 être légèrement amélioré (4,04).

Lire aussi 5 mnVilles cyclables : Bordeaux décroche, La Rochelle, Bègles et Blanquefort sur le podium

Plus largement, les villes de l'arc atlantique et situées en Nouvelle-Aquitaine se distinguent dans le classement. C'est ainsi que Le Teich (Gironde) grimpe à la deuxième place des communes de banlieue avec une note de 4,54, juste derrière Saint-Aubin-de-Médoc. La commune de Vieux-Boucau-les-Bains est deuxième de la catégorie bourgs et villages. Enfin, les stations balnéaires de Lacanau (4e), Arcachon (6e), Mimizan (8e) et Capbreton (10e) colorent le classement des petites villes.

Bordeaux stagne

Impossible pour Bordeaux de rivaliser avec ces villes toutes notées à plus de 4/6, quand la capitale girondine est cantonnée à un score de 3,40. Au dixième rang des grandes villes (plus de 100.000 habitants), Bordeaux ne gagne que 0,15 point par rapport à 2019 mais perd bien cinq places au classement. Loin du résultat 2017 où Bordeaux pointait sur la troisième place du podium national des grandes villes.

Une chute qui s'explique d'abord par un changement méthodologique : la ville était classée avec les dix autres communes de plus de 200.000 habitants en 2017 et 2019, alors qu'elle est regroupée avec la catégorie villes de plus de 100.000 habitants aujourd'hui, pour un total de 38 villes. Une nouveauté qui n'occulte pas totalement les limites de développement cyclable à Bordeaux, malgré les volontés croissantes des politiques à intégrer davantage les mobilités douces au réseau routier et motorisé.

En témoignent des nouvelles pistes cyclables, un partenariat de coopération avec Amsterdam pour améliorer les usages, des services proposés aux cyclistes, le tout matérialisé dans un plan vélo pluriannuel ambitieux. Mais difficile de bousculer le réseau établi, qui fait la part belle au véhicule motorisé collectif. Un paradigme figé que les répondants à l'étude expriment à travers cette note stagnante.

Lire aussi 8 mnVélo : Bordeaux métropole met un coup de pédale sans changer de braquet

A noter qu'au niveau national, la moyenne attribuée par les interrogés s'élève à 2,98 sur 6, légèrement au-dessus des 2,9 de 2019. 64 % des personnes trouvent que les conditions pour l'usage du vélo sont mauvaises dans les territoires où elles le pratiquent.

Enquête réalisée du 14 septembre au 30 novembre 2021 sur le site barometre.parlons-velo.fr, à travers 26 questions soumises aux cyclistes et regroupées sous les volets sécurité, confort, efforts de la commune, stationnement/services vélo et ressenti général.