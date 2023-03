Les secteurs en crise se tournent fortement vers l'évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine

Après une année 2021 déjà très faste, le Conseil en évolution professionnelle a confirmé la dynamique l'an passé. Les chiffres dévoilés ce 24 mars montrent que 16.800 personnes ont été accompagnées en Nouvelle-Aquitaine en 2022 pour un projet de reconversion ou de progression professionnelle. C'est 20 % de plus qu'en 2021.

Au total, ce sont plus de 19.000 personnes qui ont contacté le service de Conseil en évolution professionnelle, piloté par le CIBC 33 (Centre interinstitutionnel des bilans de compétences) et fort de 134 conseillers sur une centaine de points à travers la région. Parmi elles, 5.800 sont allées jusqu'à solliciter un dossier d'accompagnement de second niveau, pour aller sur des projets de reconversion voire de création d'entreprise.



« On parle d'envies de changements dans le cadre professionnel et d'un besoin de remise en question accru, on le voit avec cette nouvelle évolution », a ainsi illustré Alice Denmanivong, directrice de projet adjointe du CEP en Nouvelle-Aquitaine.

Une particularité dans les données 2022 illustre particulièrement les enjeux de la conjoncture : ce sont les salariés ou professionnels de secteurs en crise qui se tournent le plus vers le CEP. Les trois secteurs les plus représentés sont le commerce (20 %), la santé (18 %) et l'industrie (11 %), autant d'activités soumises aux aléas énergétiques, sociaux ou géopolitiques. De quoi fortement réinterroger les statuts et parcours professionnels dans ces domaines.

Un profil type : les femmes employées d'âge intermédiaire

Un autre public se démarque : les femmes sollicitent majoritairement, à 62 %, les ressources du CEP. Une dominance qui s'explique par les formes de harcèlement subies par les salariées en entreprise et par des contraintes personnelles qui accentuent leur besoin d'accompagnement selon les responsables.

Les deux tiers des personnes accompagnées ont entre 25 et 44 ans, alors que les plus de 50 ans représentent 14 % des dossiers suivis. En majorité, le CEP s'est adressé en 2022 à la catégorie socio-professionnelle des employés, quand 26 % de son public total était sans diplôme ou disposait d'un niveau CAP. La Gironde capte à elle seule 33 % des dossiers accompagnés, avec 13 % pour les Pyrénées-Atlantiques et 9 % pour la Charente-Maritime qui complètent le podium.

« Les souhaits de reconversion à 180 degrés se sont estompés mais le désir d'évolution professionnelle est toujours un sujet prégnant », évoque Gérald Maury, directeur de projet du CEP Nouvelle-Aquitaine. « L'économie va être touchée encore par la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, il sera de notre devoir d'être auprès des personnes pour leur permettre de pouvoir se repositionner professionnellement. »

Selon une enquête interne, 80 % des bénéficiaires de ce service gratuit disent avoir concrétisé leur projet d'évolution professionnelle un an après. En capitalisant sur cette réussite, le CEP souhaiterait désormais impliquer davantage un public de travailleurs indépendants, notamment en agriculture, « de manière à les accompagner à des processus de changement de statuts ou de reconversion ».

