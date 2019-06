French Tech Bordeaux : qui sont les candidats avant l'AG du 12 juin ?

French Tech Bordeaux tournera une nouvelle page de son histoire mercredi 12 juin prochain lors de son assemblée générale, quelques semaines après avoir décroché le label "Capitale French Tech" octroyé pour trois ans. L'association, qui fédère le tissu local d'acteurs impliqués dans l'innovation, élira à cette occasion un nouveau comité de pilotage composé de six membres. L'actuelle gouvernance implique six entrepreneurs bénévoles : le président Jérôme Leleu (Interaction Healthcare / Simforhealth) ainsi que Stéphane Laurent (Acetiam), Tiphaine Bichot (Athome Solution), David Babin (DMIC), Christophe Chartier (Immersion) et Bertrand Bussac (Le Wagon).

Seuls David Babin et Bertrand Bussac ont annoncé leur volonté de solliciter un second mandat de deux ans. D'autres candidats se sont manifestés ces derniers jours et se porteront candidats.

14 candidats "entrepreneurs" briguent un des cinq postes d'administrateur :

Camille de Amorin Bonneau, directrice de Vision Project Marketing

David Babin, CEO de DMIC

Yannick Brudieux, CEO de Tamaplace

Bertrand Bussac, CEO Le Wagon Bordeaux

Hélène Desliens, cofondatrice d'Experteez

Guillaume-Olivier Doré, CEO de Mieuxplacer.com

Maxime Doreau, CEO de Feed Manager

Cédric Montet, CEO cofondateur de api.video / Libcast

Julia Mouzon, présidente fondatrice de Monmandatlocal.fr

Nicolas Pereira, CEO fondateur de Solylend

Jean-François Schaff, président fondateur de Postelo

Cyril Texier, cofondateur de Do you dream up

Laurent Tripied, président associé fondateur de Bziiit

Philippe Weppe, CEO consultant fondateur de Ready4Digital

Trois candidats briguent le poste d'administrateur "Grands groupes" :

Julien Anselme, directeur projets innovants d'Orange Sud Ouest

Aurélien Debreyne, chief digital officer de Thales Avionic global business unit

Florence Miotti, directrice d'établissement Sanofi Bègles

Chacun des candidats explique brièvement ses motivations sur le site de French Tech Bordeaux.

L'assemblée générale de French Tech Bordeaux aura lieu mercredi 12 juin à 18h à la CCI Bordeaux Gironde. Seuls les adhérents à l'association pourront voter. Plus d'informations ici.