French Tech Bordeaux a un nouveau directeur général délégué

Pendant presque un an, French Tech Bordeaux aura vécu sans directeur général délégué, un poste structurant dans l'association mais qui doit aussi être obligatoirement pourvu dans toute ville labellisée comme le stipule la feuille de route. Après le changement de gouvernance, "nous avons mis six mois pour recaler l'administratif et relancer une nouvelle dynamique, marquée par des événements tels que French Tech Connect ou l'envoi d'une délégation de startups au CES Las Vegas, explique Jérôme Leleu, président de French Tech Bordeaux. Avec le comité directeur, nous avons ensuite lancé le recrutement du nouveau directeur délégué, un processus qui a duré 3 à 4 mois. Nous avons reçu une cinquantaine de candidatures, 6 ont été retenues. La décision d'accueillir Philippe Métayer a été validée par l'ensemble des membres du comité French Tech Bordeaux. Il possède une connaissance fine de l'écosystème, dispose d'une solide expérience dans le développement de projets complexes, de gestion de budgets, et a fait preuve de compétences managériales par le passé. Il travaillera en duo avec le coordinateur de French Tech Bordeaux, Pierre Dejean, dont il faut saluer le travail. C'est le bon binôme pour exercer la feuille de route de l'association, articulée autour de 4 thèmes : l'animation de l'écosystème, la promotion de l'entrepreneuriat et des talents, les relations startups grands groupes et l'international."

Assemblée générale le 25 juin

Philippe Métayer est effectivement un très bon connaisseur de l'écosystème tech bordelais. Chargé de mission économique numérique à Bordeaux Métropole depuis septembre 2015, organisateur des précédentes éditions de la Grande Jonction, il fut précédemment directeur général adjoint à l'IUT Bordeaux Montaigne entre 2007 et 2012, puis très impliqué dans le département MMI (métiers du multimédia et de l'internet) de ce même IUT, en étant notamment à l'origine du service de formation continue et d'alternance ainsi que du Forum "Néo-médias, nouveaux métiers". Son ambition : "Poursuivre, concrétiser, délivrer".

French Tech Bordeaux s'installera en avril 2019 au sein de la future Cité numérique à Bègles. Son comité directeur est composé de Jérôme Leleu (président), Tiphaine Bichot (vice-présidente Ecosystème), Bertrand Bussac (vice-président Talents), Christophe Chartier (vice-président Marchés internationaux) et Stéphane Laurent (vice-président Accélération). L'association tiendra sa prochaine assemblée générale ordinaire le 25 juin à 18h30 au Wagon, 107 cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux. Y sera lancée une nouvelle double formule d'adhésion : membres, pour les personnes physiques ou morales ayant rempli et mis à jour leur profil en ligne sur le site de French Tech Bordeaux, et membres actifs pour ceux qui s'acquitteront d'une cotisation de 100 €. Cette dernière "donnant accès à des services en cours d'élaboration pour les entrepreneurs". Bordeaux Métropole, la CCI de Bordeaux et la Région Nouvelle-Aquitaine sont les principaux soutiens financiers de French Tech Bordeaux.