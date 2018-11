Salwa Toko (CNNum) et Eric Léandri (Qwant) invités du French Tech Day à Bordeaux le 5 décembre

L'an dernier, Laurent Alexandre, fondateur de DNA Vision et Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat en charge du numérique, avaient tenu la scène en soirée lors du French Tech Day, grand rendez-vous annuel organisé par French Tech Bordeaux. Cette année, le 5 décembre en soirée au Palais de la Bourse, deux autres « pointures » assureront chacun une keynote.

Présidente fondatrice de Becomtech, association nationale qui œuvre pour la parité dans le numérique et l'informatique, Salwa Toko est également depuis mai dernier présidente du Conseil national du numérique. Celle qui a débuté sa carrière au Bénin dans les télécommunications et y a dirigé une chaîne de télévision privée est très engagée dans la lutte pour l'égalité femmes / hommes. Elle plaide en faveur d'un nouveau modèle de leadership féminin axé sur le risque et l'échec, la promotion du mentorat et l'empowerment.

Lire aussi : Qui est Salwa Toko, la nouvelle présidente du Conseil national du numérique ?

Second invité d'honneur, Eric Léandri, le fondateur de Qwant. Expert en sécurité informatique et télécoms, Éric Léandri dispose de 20 ans d'expérience dans le déploiement de plateformes IT à grande échelle (BT, General Electric...) et dans l'entrepreneuriat (Mobilegov SaaS, Trustmission...). En 2010, il précise sa vision d'un moteur de recherche européen ambitieux, qui décloisonnerait le Web et respecterait à la fois les libertés des utilisateurs et la stabilité de l'écosystème numérique. En 2011, il concrétise cette vision en co-fondant Qwant, dont il prend la direction en qualité de vice-président, à son lancement en 2013. Depuis 2016, Eric Léandri, très actif sur le sujet de la protection des données personnelles des internautes, est président de Qwant.

Le French Tech Day débutera à 14h au Palais de la Bourse par un Job Connect, organisé en partenariat avec le Syrpin, syndical régional des professionnels de l'informatique et du numérique et la CCI Bordeaux Gironde, durant lequel une centaine d'entreprises innovantes et qui recrutent pourront rencontrer les candidats. Les sociétés qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire en suivant ce lien.

Après l'intervention des élus, le Démo Day démarrera à 18h et mettra en lumière plusieurs startups et entreprises qui devraient fortement croître en 2019, ainsi que les lauréats du Pass French Tech, tous en hypercroissance. Salwa Toko et Eric Léandri monteront sur scène à 18h45, avant le cocktail networking à 19h30.

French Tech Day, le 5 décembre au Palais de la Bourse à Bordeaux. Inscription obligatoire ici.