Industrie : le FCDE se retire de Babcok Wanson au profit d'Arkesia et d'Irdi Capital Investissement

Fabricant de chaudières et brûleurs industriels, Babcock Wanson, à Nérac (Lot-et-Garonne), filiale du Babcock Wanson Group, à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), change d'actionnaire. L'entreprise était passée en juillet 2016 sous le contrôle du Fonds de consolidation et de développement des entreprises (FCDE), qui regroupe des investisseurs institutionnels, comme Bpifrance, afin de relancer la gouvernance et les moyens financiers de sociétés en difficulté.

L'opération menée par le FCDE, consistant à assurer la relance d'une activité industrielle de fabrication de chaudières et brûleurs industriels dont Babcock Wanson est désormais l'ultime opérateur en France, a semble-t-il parfaitement réussi. Depuis 2016, Babcock Wanson a ainsi vu son chiffre d'affaires progresser de +7 % par an, pour atteindre 118 millions d'euros en 2021. Babock Wanson, qui dispose de plusieurs filiales à l'étranger, emploie désormais 600 salariés, dont 60 % en France et près d'un tiers sur son site historique de Nérac.

En 2016, l'entreprise avait été cédée à 57 millions d'euros

L'annonce de ce 31 août de la montée de Kartesia (fonds de capital investissement européen/ 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion) au capital de Babcock Wanson, et de l'arrivée du fonds d'investissement toulousain Irdi Capital Investissement (422 millions d'euros sous gestion) s'inscrit dans la suite de cette histoire industrielle désormais très originale sinon unique. Le montant financier de cette opération n'a pas été dévoilé mais on se souvient qu'en 2016 Babcok Wanson avait été cédé au FCDE par CNIM, son propriétaire d'alors, moyennant 57 millions d'euros.

"C'est une étape importante pour le développement de notre groupe et nous sommes enthousiastes de pouvoir poursuivre le projet de croissance de notre entreprise avec le soutien de Kartesia. Depuis 2016, le FCDE a accompagné Babcock-Wanson dans sa phase de sortie du groupe CNIM comme dans son projet de transformation lui donnant ainsi les moyens de son expansion. Le renforcement de la participation de Kartesia et l'arrivée d'Irdi Capital Investissement dans notre groupe vont nous donner les moyens nécessaires supplémentaires pour accélérer notre développement, que ce soit de façon organique ou par des acquisitions structurantes à l'International", commente Cyril Fournier-Montgieux, président du groupe Babcock Wanson.

Objectif affiché par les nouveaux copropriétaires de l'entreprise : faire de Babcock Wanson le leader européen de la fabrication de chaudières et brûleurs industriels, par le biais d'un ambitieux plan d'investissement destiné à faire la différence dans tous les pays où opère l'entreprise. Stratégie qui devrait être doublée en parallèle par une politique de croissance externe "active" pour pas dire agressive.

