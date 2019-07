Deux centrales solaires thermiques mises en service en Dordogne

La première a été inaugurée le 21 juin sur le site de l'usine à papier du groupe Lecta à Condat-sur-Vézère, au sud-est de Périgueux, six mois après son entrée en fonction. "Cette centrale d'une surface de capteurs de 4.200 m2 présente une puissance crête de 3,4 MW. C'est la première au monde utilisant des systèmes permettant aux panneaux de pivoter pour suivre le soleil", assure son concepteur, la startup newHeat créée en 2015 au sein de Bordeaux Technowest puis hébergée au Village by CA. L'infrastructure fera office de vaste chauffe-eau solaire d'une puissance de 3.900 MWh par an pour alimenter la papèterie en eau chaude à 80°/90° en complément du système de chauffage au gaz. Le papetier estime que le nouveau dispositif lui permettra d'éviter la production annuelle d'un millier de tonnes de CO2. Selon France Bleu Dordogne, le projet qui a coûté 2.2 M€ a été financé à hauteur de 1.4 M€ par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

La seconde centrale, distante d'une trentaine de kilomètres de la première, a été mise en servie mi-juillet à Saint-Médard-d'Excideuil, au nord-est de Périgueux. Elle sera officiellement inaugurée à la rentrée. Développée, construite et exploitée par l'entreprise marseillaise Cap Vert Energie, elle s'étend sur 18 hectares et représente un investissement de 13 M€ pour le Domaine d'Essendiéras. Ses 39.000 panneaux photovoltaïques, confèrent à la centrale une puissance crête de 17 MW. "De quoi produire en année pleine 20 GWh, soit l'équivalent de la consommation électrique de 17.000 habitants, et éviter chaque année le rejet de près de 1.840 tonnes de CO2", font valoir Cap Vert Energie et le Domaine d'Essendiéras. Cette centrale photovoltaïque viendra en effet alimenter ce vaste site touristique qui comprend une quarantaine de gîtes, deux châteaux, des salles de réceptions, un SPA et un golf. L'objectif du domaine est "d'être éco-responsable et d'atteindre un bilan énergétique positif".

La centrale du Domaine d'Essendiéras en Dordogne (crédits : Domaine d'Essendiéras).