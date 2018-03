Europlasma en ordre de marche pour ses nouveaux projets

Le groupe Europlasma, à Morcenx (Landes), spécialiste des technologies vertes développées à partir de la torche à plasma, annonce la réorganisation de sa branche énergie renouvelable. En plus de sa filiale Inertam, seule société capable de neutraliser définitivement les déchets d'amiante et de les valoriser, le groupe landais, qui emploie plus de 100 salariés, a développé un savoir-faire dans le traitement des fumées toxiques et des déchets faiblement et moyennement radioactifs. Sa branche énergie renouvelable s'appuie sur la centrale prototype Cho Morcenx, qui produit de l'électricité à partir de la gazéification par torche à plasma de déchets et de biomasse.

En développement depuis 2010, ce prototype de centrale à énergie renouvelable grandeur nature n'a été validé sur le plan technique qu'en juin 2017. Ce long développement de Cho Morcenx a englouti des dizaines de millions d'euros et failli provoquer l'effondrement de tout le groupe. Une fois la validation du process technologique acquise, Europlasma ne pouvait envisager le déploiement de cette filiale, coûteuse mais stratégique pour son avenir, sans la conclusion d'un accord avec le fonds d'investissement luxembourgeois Graf (Gottex real asset fond : pour fonds d'actifs réels), qui finance en partie Cho Morcenx depuis l'origine, dont il détenait 65 % des actions jusqu'à la réorganisation.

20,2 M€ convertis en apport de capital

La réorganisation annoncée change la donne. Les deux audits indépendants réalisés en 2017, puis plus récemment, pour connaitre la valeur de Cho Power, la filiale d'Europlasma qui consolide la branche énergie renouvelable (dont dépend Cho Morcenx), montrent que cette dernière vaut 101 M€. Ils intègrent naturellement les actifs industriels et intellectuels de Cho Power, ainsi que les projets appelés à se développer, à commencer par le plus avancé d'entre eux : celui de Thouars, dans les Deux-Sèvres, où une centrale du même type que Cho Morcenx, baptisée Cho Tipper, est en cours de financement. C'est à partir de ce calcul de valorisation que la réorganisation de la branche énergie renouvelable a pu se faire.

"L'intégration capitalistique de Cho Morcenx dans Cho Power, au-delà du témoignage de confiance dans notre procédé innovant, cristallise la valeur créée ces dernières années. L'alignement d'intérêts avec le fonds Graf permet de consolider la trajectoire de croissance ambitieuse de Cho Power, déjà confortée par les engagements de la BEI (Banque européenne d'investissement pour le projet Cho Tipper -NDLR) et de l'Ademe (idem)", commente Jean-Eric Petit, directeur général d'Europlasma.

En résumé, le fonds d'investissement Graf a réduit la dette qu'il détenait sur Cho Morcenx de 40,2 M€ à 20 M€, tout en divisant le taux d'intérêt de cette dernière par deux, de 12 % à 6 %. Les 20,2 M€ de dette auxquels Graf renonce sont en fait convertis en augmentation de capital au sein de Cho Power par apport de titres. Ce qui donne au fonds d'investissement 19,99 % de Cho Power, Europlasma contrôlant directement les 80,01 % restants. Europlasma consolide ainsi son organisation interne, tout en redorant son blason financier. Malgré ses pertes, le groupe peut désormais démontrer qu'il vaut bien plus de 100 M€.