Bordeaux Euratlantique : la halle Boca dévoile ses premiers plats

(Crédits : CHARLES WALLON ANMA)

La Halle Boca, qui doit ouvrir cet automne quai de Paludate à Bordeaux, a déjà vendu 80 % de ses espaces commerciaux et 70 % des espaces hôteliers et business. Le projet porté par le Crédit agricole et le groupe Scaprim fait la part belle aux chaînes de restauration.