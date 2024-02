Loin de la crise de l’habillement, Monsieur Tshirt continue sa diversification produits

Après Galia Gestion en 2018, Monsieur TSHIRT a fait ouvert la porte à Irdi Capital Investissement et GSO Capital dans le cadre d'un nouveau tour de table dont le montant n'a pas été dévoilé. « Ce qu'il faut retenir, c'est que les équilibres restent inchangés. Nous détenions et détenons toujours 85 % de l'entreprise. Nous avons nous-mêmes réinvesti », explique à La Tribune Arnaud Péré, cofondateur de Monsieur TSHIRT. Autre enseignement : « Nous n'avions pas un besoin vital de lever des fonds. Notre modèle économique ne dépend pas d'investisseurs. Il s'agit de rentrer dans une nouvelle phase de développement en allant chercher de nouveaux produits à proposer et en poursuivant notre déploiement à l'international. »

Créée en 2013 par Vincent Péré, Arnaud Péré et Simon Cagna, l'entreprise basée à Lormont est spécialisée dans la création et la fabrication de produits et de cadeaux personnalisables. « Nous avons commencé avec le t-shirt et s'il reste un produit très fort dont l'activité est en croissance, il ne représente plus que 30 à 35 % de notre chiffre d'affaires, contre 85 % en 2018 ! » Ce n'est à priori pas la crise qui touche l'habillement qui a conduit l'entreprise à modifier sa stratégie. « Nous nous sommes concentrés sur deux ou trois produits ni compliqués ni onéreux car nous ne serions pas légitimes. Nous ne sommes pas une marque d'habillement mais de cadeaux. Or offrir un t-shirt personnalisé c'est facile », explique Arnaud Péré, co-fondateur de l'entreprise.

Dans cette logique, Monsieur Tshirt a ainsi développé une nouvelle typologie de produits entre 2018 et 2023. L'entreprise vend désormais des mugs, des affiches, des chopes de bière, des objets de décoration et même du chocolat. « Nous allons nous lancer sur la photo mais sans proposer du tirage photo qui est un métier d'imprimeur. Nous allons arriver avec une innovation produit sur ce marché en 2024 », explique Arnaud Péré sans en dévoiler davantage.

Une quinzaine de transformations possibles

Pour chaque produit lancé, le schéma est identique. L'entreprise bordelaise achète un support vierge et le personnalise dans ses ateliers de Lormont, qui ont été agrandis il y a un an pour passer de 800 à 2.500 m2. « Nous avons une quinzaine de types de transformation possibles comme la broderie, l'impression et une centaine de machines différentes pour le faire », explique Arnaud Péré. Tous ces produits sont d'ailleurs fabriqués à la commande « jusqu'à 100.000 unités par jour en période de fête », assure Arnaud Péré.

Ils sont ensuite commercialisés principalement en ligne via le site e-commerce Monsieurtshirt.com mais également via un réseau de distributeurs BtoB. La marque est ainsi présente dans 300 points de vente entre la France, la Belgique et la Suisse. Elle dispose également de trois boutiques physiques à Bordeaux, Toulouse et Montpellier. « La boutique sert à nous faire connaitre. Elle nous permet de tester le marché sur un produit et d'avoir des remontées clients. À titre d'exemple, en 2018, à Bordeaux où nous avions déjà ouvert une boutique, les clients ne regardaient pas la provenance des produits. Aujourd'hui, oui. »

Le sourcing, l'entreprise le recentre donc le plus possible en Europe. Finis les t-shirts 100 % bio venus de Chine. L'entreprise travaille avec le Portugal pour le textile, la Slovaquie pour les posters et encadrements. Pour le chocolat, un partenariat a été tissé avec un chocolatier bordelais.

« Aujourd'hui, un produit sur deux que l'on vend est fabriqué de A à Z en Europe et aucune livraison ne se fait en avion. Nous investissons également dans des machines qui permettent de limiter voire supprimer l'usage du plastique », explique Arnaud Péré.

L'Europe, priorité numéro 1 à l'international

« Concernant nos ambitions à l'international, notre priorité numéro un du point de vue des ventes, c'est l'Europe. » L'entreprise s'est lancée en mai 2022 avec la création de sites dédiés dans la langue. Monsieur Tshirt couvre aujourd'hui les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni. « Nous allons continuer à nous faire connaitre et proposer des produits plus spécifiques à certains pays. L'espadrille plait à la France mais pas au Royaume-Uni. De la même façon les chopes de bières sont bien plus grandes en Allemagne qu'en France. »

L'entreprise ne fabrique en revanche que sur Lormont où 60 salariés travaillent au quotidien. Plus de 100 personnes sont mobilisés pendant les périodes de fête, avec un renfort de salariés en CDD. « Nos effectifs augmentent de 20 à 25 % chaque année sur la partie opérationnelle et de 15 % sur les métiers de bureau », explique Arnaud Péré. « Monsieur TSHIRT est une entreprise qui va bien et c'est justement quand ça va bien qu'il faut innover. » Elle annonce un chiffre d'affaires aux alentours de 15 millions d'euros.

