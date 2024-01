Les radars civils et militaires français d'Epsi seront fabriqués à Limoges

Division produits de la société ITNI basée à Paris, Epsi va investir cinq millions d'euros dans une usine de 3.000 m2 bâtie sur une parcelle de 7.000 m2. Sa production, actuellement éclatée sur deux sites en au nord de Limoges et au Palais-sur-Vienne, sera ainsi centralisée. Ce bâtiment, deux fois plus grand, regroupera l'ensemble du process de fabrication des radars et solutions développés par Epsi. Les travaux débuteront mi 2024 pour un transfert d'activité courant 2025.

Dirigée par Frédéric Chaumeil, la société, créée en 2019 après son rachat au groupe américain Collins Aérospace, est le seul fabricant français spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes de surveillance radar par onde continue. Des équipements utilisés pour la surveillance de sites sensibles et complexes ou encore la protection de sites civils d'une superficie maximale de 55 hectares.

Doubler l'effectif à Limoges

Pour faire face à une forte croissance, la société devait adapter ses capacités de production. En cinq ans, son effectif est passé de six à 40 salariés. « Notre volume de production a augmenté, explique Lucile Canourgues, directrice des opérations. Nos produits sont également plus variés comme des solutions mobiles à base de remorques et de conteneurs. Le dernier lancé cet été, le mât Sentinis de 4,50 m, intègre l'ensemble de nos radars. Sa fabrication nécessite des capacités de production plus grandes en termes de taille et de personnel. C'est pour cela que nous avons décidé de faire cet investissement sur la technopole de Limoges. »

Cette usine rapprochera Epsi de ses partenaires installés sur Ester Technolpole ainsi que de l'école d'ingénieurs Ensil-Ensci qui forme à ses métiers. Des créations d'emplois sont prévus dès la mise en service. « L'objectif est de doubler l'équipe de Limoges qui compte entre six et neuf salariés selon les volumes pour atteindre une petite vingtaine, ajoute-t-elle. Nous augmenterons l'effectif dès l'ouverture, la moitié de l'objectif sera donc atteinte. »

Origine France Garantie

Les solutions d'Epsi, sans équivalent en France, ont d'abord été déployées sur des sites militaires. L'entreprise a ensuite décroché des marchés auprès de la filière énergie, de la production à la distribution avec RTE, pour protéger des centrales nucléaires et des barrages hydroélectriques. De nouveaux marchés sont venus récemment compléter son activité :

« Il s'agit d'opérateurs d'importance vitale précise-t-elle, ce sont toutes les activités de l'État qui ont été identifiées, si on les empêche de travailler, comme pouvant porter préjudice à son fonctionnement et à la vie des citoyens comme le transport, les sites SNCF, la pharmacie, les banques et les data center. »

D'autres secteurs sont en développement par exemple la surveillance de sites industriels, d'exploitations agricoles, de parcs d'expositions, de cimetières, de parkings, de chantiers ou encore pour de l'événementiel. Epsi est labellisée « Origine France Garantie » sur l'ensemble de sa gamme avec des composants fournis par des entreprises françaises.

Le mât Sentinis de 4,50m est le dernier produit lancé par EPSI. (Crédit photo : EPSI)