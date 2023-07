L'Ukraine commande 120.000 grands corps creux d'obus de 155 mm par an à Europlasma

Le 13 juin dernier le groupe Europlasma, à Morcenx (Landes), a conclu, via sa filiale Les Forges de Tarbes, à Tarbes, une commande de 60.000 grands corps creux destinés à la fabrication d'obus de 155 mm à livrer en 2024. Et ce 17 juillet Europlasma, dont Jérôme Garnache-Creuillot est le PDG, annonce une commande record annuelle de 120.000 grands corps creux à livrer à compter de 2026 et pour une durée d'au moins trois ans.

L'Ukraine, soutenue par les pays de l'Otan (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) dans le cadre de sa guerre défensive contre l'agression militaire russe, consomme chaque jour une grande quantité d'obus de 155 mm. Sans grande surprise, le client des Forges de Tarbes, pour la commande précédentes des 60.000 pièces et de ces 120.000 grands corps creux supplémentaires, est une société publique ukrainienne filiale du groupe JSC, acronyme pour Industrie de défense ukrainienne : qui équivaut en Ukraine à la Direction générale pour l'armement (DGA).

Une commande qui va mobiliser l'essentiel des capacités

Europlasma, coté en bourse, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 14,5 millions d'euros avec plus d'une centaine de salariés en 2022, avait précédemment annoncé la réalisation d'un investissement de 15 millions d'euros pour porter la capacité de production des Forges de Tarbes à 160.000 grands corps creux par an à compter de 2025. Rappelons que le 25 mai dernier les Forges de Tarbes se sont vues accorder de nouvelles licences export de la part du ministère des Armées pour approvisionner de 6.000 grands corps creux un pays membre de l'Otan dont l'identité n'a pas été dévoilée.

Dans le cadre de cette commande de 120.000 grands corps creux annuels de nouvelles licences export devront être accordées par le ministère des Armées. Cette diversification imprévue dans la production d'obus de 155 mm, puisque les grands corps creux devaient servir à la fabrication de torches à plasma, semble bien valider le virage historique tant attendu pour faire d'Europlasma, société innovante atypique qui a failli disparaitre à plusieurs reprises dans des conditions rocambolesques, un groupe industriel comme les autres.

Les commandes de déchets d'amiante à traiter se multiplient

Si ce virage militaire promet de peser lourd dans le futur développement d'Europlasma, ce dernier n'abandonne pas pour autant ses spécialités historiques, dont la neutralisation de déchets d'amiante où le groupe annonce la signature de plusieurs contrats importants. C'est ainsi qu'Inertam, filiale du groupe spécialisée dans la vitrification et la valorisation des déchets d'amiante, confirme avoir été retenue au titre d'un appel d'offres lancé par les autorités algériennes dans le cadre du démantèlement d'une centrale thermique. Inertam a répondu à cet appel d'offre dans le cadre d'un consortium créé à cette occasion, avec au bout du compte une commande record de 7.000 tonnes de déchets d'amiante à traiter, pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 15 millions d'euros sur trois ans à compter des premières réceptions sur site.

Ce marché doit encore être purgé de l'ensemble des recours. Inertam, dont la notoriété internationale ne cesse de grandir, a également signé un accord de coopération de cinq ans avec une société d'Abidjan (capitale économique de la Côte-d'Ivoire), qui intervient dans le domaine de la propreté, de l'hygiène, de la santé et d'environnement. L'entreprise abidjanaise va ainsi approvisionner Inertam qui assurera le traitement définitif de ces déchets d'amiante, qui devraient représenter près de 120 tonnes à vitrifier.

