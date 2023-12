Foncier : Arcagée prône une dépollution sur place et sur-mesure

Des sols pollués à Bordeaux ? Si des habitants du quartier de la Bastide ont découvert que leur jardin était concerné lors d'une réunion publique organisée par la Ville de Bordeaux le 13 septembre dernier, la situation est connue des spécialistes. Et pour cause : les sols marécageux du bord de Garonne ont été comblés d'anciens résidus de hauts fourneaux utilisés il y a plus de 100 ans et de métaux incorporés aux remblais d'aménagement. Mais l'information s'est perdue au fil du temps.

L'annonce a fait des remous, des habitants s'inquiétant désormais des répercussions sur leur environnement du chantier voisin. À la tête de la société bègloise Arcagée, spécialisée dans la dépollution et la valorisation de ce type de terrains,Thierry Mauboussin travaille depuis plus de 25 ans sur ces questions. De 2010 à juin 2023, il a d'ailleurs été mandaté par Bordeaux Métropole pour traiter sur son territoire des dossiers concernant des sites et sols pollués.

Arcagée travaille également sur la dimension aménagement du chantier du quartier Bastide-Niel démarré il y a cinq ans à Bordeaux. D'abord comme assistant à maîtrise d'ouvrage auprès Bordeaux métropole aménagement (BMA), puis en se joignant directement à l'équipe de maîtrise d'œuvre technique des espaces publics de la ZAC (zone d'aménagement concerté). Des critères très techniques de dépollution des sols, représentant une part importante de la note technique, ont d'ailleurs été intégré dès l'appel d'offres de BMA.

Redonner de la valeur à des sites pollués

La mise en place du zéro artificialisation nette (ZAN) pourrait à l'avenir encore renforcer l'intérêt des maîtres d'ouvrages pour la valorisation des sols pollués. « L'optimisation de ces sols peut être une des constituantes de la réflexion sur le ZAN, en redonnant de la valeur à des sites pollués. Pendant longtemps au contraire, le raisonnement « poubelleur » a longtemps prédominé : il s'agissait de se débarrasser des terres polluées pour les stocker ou les retraiter avant stockage en décharge », note Thierry Mauboussin.

La société Arcagée a elle depuis longtemps fait le choix d'optimiser les sols amenés à être réaménagés. Ils sont dépollués sur place et réutilisés pour ceux qui peuvent l'être sans danger et dans le cadre de restrictions d'usage. « Par exemple en préconisant de planter de la végétation récréative (ndlr : donc pas de fruits ou légumes qui se consomment) sur les terres faiblement polluées », note Thierry Mauboussin.

Le dirigeant d'Arcagée estime même que la valorisation des sols pollués n'est pas plus coûteuse que le raisonnement « poubelleur » qu'il dénonce. « C'est tout le contraire ! Il y a des gains économiques, qui vont de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à des millions d'euros pour quelques gros projets », assure-t-il. Et de prendre en exemple l'opération menée en 2003 dans la ZAC Ponts-Jumeaux à Toulouse. « L'économie dégagée a représenté 30 % du projet, ce qui a permis de relancer la construction d'un nouveau quartier de huit hectares, sur un site qui serait sinon resté une friche polluée », poursuit-il.

Un bilan carbone amélioré

La dimension économique, particulièrement motrice il y a quelques années, est aujourd'hui complétée par une vision plus transversale, alimentée par le poids du bilan environnemental et social des chantiers. « En traitant sur place les sols, en les revalorisant, le bilan carbone se trouve amélioré grâce à la diminution de la circulation des camions qui évacuent les déchets ainsi qu'à une moindre consommation de nouveaux granulats », assure Thierry Mauboussin.

Ainsi, sur le chantier Bastide-Niel, 50.000 m3 de matériaux avaient été récupérés et réutilisés à fin 2022 et 100.000 tonnes de matériaux valorisés. Soit l'équivalent de 4.000 camions qui auraient été nécessaires pour évacuer ces matériaux et autant pour fournir des matériaux neufs. Autre bénéfice : la réduction des risques d'accidents de travail sur le chantier, directement liée elle aussi à la moindre circulation de véhicules sur le chantier.

Privilégier le sur-mesure

Les bonnes pratiques des entreprises du BTP gagnent du terrain. Mais pour Thierry Mauboussin, il reste encore de nombreux freins au déploiement à grande échelle de la logique de revalorisation des sols pollués qu'il préconise. Et de pointer en premier lieu le manque de compétences et la méconnaissance : « Souvent dans les appels d'offres, on voit des propositions de traitement, qui consistent à appliquer des solutions toutes faites et des méthodes qui ne répondent pas aux besoins. A l'inverse, notre credo a toujours été de faire du sur-mesure, avec des préconisations propres à chaque site ».

Sur le chantier Bastide-Niel par exemple, plus de 200 sondages et des dizaines de carottages ont permis d'identifier les différents type de pollutions, alimentant un plan de « gestion pollution » des voiries et des espaces publics. Un plan ensuite décliné de manière opérationnelle pour chaque îlot, avec des recommandations propres à chaque parcelle selon la nature des matériaux pollués. « Notre valeur-ajoutée repose sur un savoir-faire organisationnel plutôt que sur des solutions techno-centrées, où il s'agirait de vendre une technologie unique qui ne serait pas adaptée à la réalité du terrain », conclut Thierry Mauboussin.

