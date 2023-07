La Monnaie de Paris à la tête d'une vaste opération immobilière à Pessac

En 2022, plus d'un milliard de pièces de monnaie sont sorties de l'usine de la Monnaie de Paris, à Pessac, près de Bordeaux. Dans le détail, la moitié est fabriquée pour la France à la demande de l'Etat français et l'autre moitié est destinée à l'export comme Malte, Chypre, Monaco ou Andorre. Plus de quarante pays utilisent quotidiennement des pièces produites par l'usine de Pessac. « La Monnaie de Paris ne compte que deux sites et la monnaie courante est exclusivement frappée à Pessac, Paris étant spécialisé dans les monnaies de collection et les produits d'art. Ce site est donc important même si le contexte évolue », explique Olivier Decez, directeur général adjoint de la Monnaie de Paris.

« Les commandes à l'export sont en hausse. Nous sommes passés d'un vingtaine de millions à une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires en cinq ans. L'un des enjeux commerciaux les plus importants consiste donc à décrocher des appels d'offres internationaux. En revanche, avec le développement de nouveaux moyens de paiement, les commandes de l'Etat français sont structurellement en baisse. »

Selon la dernière note de la Banque centrale européenne, publiée fin 2022, les paiements en espèces ont encore représenté 59 % des transactions en magasin en 2022, contre 72 % en 2019. Le Covid et le sans-contact ont accéléré la tendance de la dématérialisation.

Un premier appel d'offres début 2024

C'est dans ce contexte, que l'établissement public qui cherche à se diversifier, a décidé de se lancer dans une activité immobilière en Gironde. « L'usine de Pessac a la particularité d'être implantée sur un terrain dont La Monnaie de Paris est propriétaire avec du foncier disponible alors même qu'il y en a peu dans la métropole bordelaise. » L'établissement a ainsi prévu d'investir environ 70 millions d'euros en deux phases de travaux pour construire, d'ici 2027, le Campus de la Monnaie avec 27.000 m2 de bureaux, d'ateliers et de locaux d'activité sur des terrains aujourd'hui inoccupés à proximité immédiate de l'usine. Un bâtiment administratif de la Monnaie de Paris sera également reconverti en offre de services avec idéalement un restaurant d'entreprise, une crèche. « Mais nous n'avons pas vocation à être exploitants », prévient Olivier Decez.

Lire aussiBordeaux Métropole mobilise du foncier accessible pour l'industrie à haute valeur ajoutée

« L'objet social de la Monnaie de Paris ne permettait pas de lancer cette activité. Il a donc fallu créer les conditions et c'est chose faite depuis la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration du 21 février 2022. » L'établissement public à caractère industriel et commercial (Epiuc) Monnaie de Paris a une nouvelle mission : valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d'investissement immobilier. « Désormais, nous rentrons dans la phase d'application de ce plan pour en tirer des bénéfices dès 2027. » Un premier appel d'offres devrait être lancé début 2024. Ce projet s'inscrit dans le nouveau plan stratégique de La Monnaie de Paris nommé « Ambition 2027 » qui vise une augmentation de plus de 30 % du chiffre d'affaires en cinq ans, pour atteindre les 200 millions d'euros à horizon 2027.

Le site célèbrera ses 50 ans

Parallèlement, La Monnaie de Paris continue à investir dans son usine de Pessac qui emploie 175 personnes et célébrera ses 50 ans en septembre prochain.

« Nous pourrons continuer à la faire vivre à condition d'investir. C'est ce que nous allons faire en investissant dans le bâti mais aussi dans les installation techniques et énergétiques. Un projet d'ombrières de parking a d'ores et déjà été validé et nous étudions la faisabilité d'installer du photovoltaïque sur le toit de l'usine », annonce Olivier Decez.

Dix millions d'euros seront en tout injectés dans la rénovation de l'usine ces cinq prochaines années.

Lire aussiDécret tertiaire et pénurie d'entrepôts : les défis de l'immobilier d'entreprise à Bordeaux