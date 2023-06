Environnement, santé, industrie : la Nouvelle-Aquitaine emmène 25 startups à VivaTech

Avec 91.000 visiteurs et 2.000 exposants dont 1.800 startups en 2022, le salon VivaTech s'impose comme l'un des grands salons consacrés à la promotion de l'innovation technologique : un rendez-vous à ne pas manquer pour les jeunes entreprises en quête de clients et de capitaux. 25 startups de la Nouvelle Aquitaine seront présentes cette année à Paris pour vanter leurs innovations et le dynamisme régional, soit trois entreprises de moins que les deux années précédentes. 11 sont originaires de Gironde.

Seule Air Booster et sa solution d'isolation thermique innovante est à nouveau représentée cette année. À titre exceptionnel, l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre est également conviée. Elle mettra en avant quatre jeunes entreprises transfrontalières : Optimus 3D et son système de fabrication additive pour les soins de santé, l'aérospatiale et l'industrie ; Anteral, qui propose des radars intelligents pour la surveillance des véhicules et des personnes ; Boursier-Sogreg, spécialiste de l'injection plastique pour le secteur médical en particulier ; et Ysium Medical, qui créée des solutions pour le secteur médical.

Andréa Brouille, première vice-présidente du conseil Régional en charge du développement économique et de l'innovation, et Mathieu Hazouard, conseiller régional délégué aux enjeux numériques, se rendront au salon les 14 et 15 juin. Comme l'année dernière, de grands axes se dégagent de la sélection régionale tels que l'industrie, la santé, l'environnement, la production énergétique, les matériaux innovants et la mobilité.

La sélection 2023 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le salon VivaTech :



Industrie

Cognitive Engines (Gironde) et son système qui favorise la coopération entre les salariés de lignes de production et des robots pour réduire des risques de troubles musculo-squelettiques.

Atoptima (Gironde) qui propose des modules d'optimisation de données pour la planification des opérations, telles que les tournées de véhicules ou la gestion des stocks.

Airudit (Gironde) qui propose un système d'intelligence artificielle par commande vocale de nouvelle génération.

Santé

Inside Therapeutics (Charente) et son produit Genisis, un instrument de fabrication de nanomédicaments.

Cogniscan (Haute-Vienne) un scanner cérébral portable à installer dans les ambulances pour un diagnostic précoce d'un accident vasculaire cérébral.

Sanodev (Haute-Vienne) avec Lightscan, son système de désinfection portatif permettant de désinfecter les surfaces en toute ergonomie et sans utiliser de produits chimiques.

InHeart (Gironde) qui développe un jumeau numérique du cœur du patient à partir d'images médicales pour mieux planifier et guider les interventions cardiaques.

RetiNov (Gironde) qui conçoit la plateforme MacuTest, dont l'objectif est de prédire le risque de progresser vers les stades avancés de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Damoclès (Haute-Vienne) qui développe une machine de diagnostic de test de sensibilité aux antibiotiques.

Agon (Charente-Maritime) qui présente des entrainements sportifs avec un casque de réalité virtuelle pour optimiser les capacités cognitives.

SR-Concept (Pyrénées-Atlantiques) avec son éthylotest connecté Ethyl-ia proposant une solution innovante de prévention de l'alcoolémie.

Environnement

Dionymer (Gironde) qui présentera sa technologie de conversion des déchets organiques en matériaux polymères biodégradables.

Les Nouvelles Fermes (Gironde) qui développe des fermes d'aquaponie à l'entrée des villes pour une production de fruits et légumes, en circuit court, sans chimie de synthèse, ni chauffage et avec un éclairage artificiel.

NetCarbon (Gironde), une application de mesure et d'amélioration de la captation des zones agricoles grâce aux données satellites.

H64 (Pyrénées-Atlantiques) qui met en avant The Zero Found, une plateforme de contribution carbone à impact local.

Vracoop (Pyrénées-Atlantiques) avec sa solution numérique MaYam pour vendre sans emballage jetable, favoriser la réutilisation de différents contenants.

Keenat (Gironde) qui propose une solution globale de sensibilisation, de collecte et de recyclage des mégots de cigarettes. La transformation des mégots donne lieu à une matière plastique recyclée et recyclable. C'est aussi un mobilier urbain (cendrier) fait en France.

Production énergétique

Airbooster (Gironde) qui transforme les murs des bâtiments professionnels à ossature métallique en radiateurs géants, pour réduire la consommation de chauffage de 30 à 80 %.

Moon (Gironde) développe un kit solaire qui permet d'économiser 15 % d'énergie et de faire fonctionner les besoins critiques de la maison s'il y une coupure d'électricité. Il est principalement dédié au développement inclusif des communautés rurales en Afrique subsaharienne.

E-Taranis (Pyrénées-Atlantiques) avec Alae, une éolienne à voile de petite dimension installable sur les bâtiments pour particuliers, collectivités et entreprises.

Matériaux innovants

Innotech - Greenfib (Vienne) qui développe une matière 100 % biosourcée issue de terres vivrières et recyclable, ayant pour vocation le remplacement de plastiques pétrosourcés.

Mondin (Pyrénées-Atlantiques) qui propose un matériau souple alternatif au cuir valorisant le marc de raisin des vignobles français.

Mobilité

SunXlium (Charente-Maritime) un opérateur complètement dédié à la mobilité électrique, proposant une borne de recharge pour voiture électrique conçue avec des produits français.

Watt & Boat (Corrèze) qui conçoit des bateaux électriques enfants et adultes sans permis, écoconçus, en fibre naturelle et en résine recyclable.

Avatar Mobilité (Charente-Maritime) qui travaille sur un véhicule léger comme alternative économique et écologique à la voiture individuelle pour les déplacements du quotidien.