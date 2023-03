En Afrique, en Europe et ailleurs, Sunna Design veut encore doubler son chiffre d'affaires en 2023

En 2022, Sunna Design, qui emploie 65 salariés et a été le pionnier français de l'éclairage public solaire autonome, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 18 millions d'euros.

« Nous avons doublé le montant de notre chiffre d'affaires entre 2021 et 2022 et enregistré pour la première fois un résultat net positif. L'objectif pour 2023 est à nouveau de doubler notre activité », précise pour La Tribune Ignace de Prest, président du directoire de l'entreprise.

En 2020, le périmètre de cette startup fondée en 2011 par Thomas Samuel, diplômé de l'école d'ingénieurs de La Rochelle, qui dirige aujourd'hui la startup Moon, a changé, avec la prise de contrôle de l'entreprise américaine Sol Inc., à Miami (Floride), jusque-là filiale du groupe canadien Carmanah Technologies, à Victoria (Colombie-Britannique).

L'électronique et l'ingénierie au cœur des lampadaires

Avec cette acquisition de Sol Inc., Sunna Design a absorbé le pionnier et leader de l'éclairage public solaire aux Etats-Unis et affiche désormais 125.000 lampadaires solaires installés dans soixante pays. Depuis sa création à Blanquefort, près de Bordeaux, la startup industrielle a levé quinze millions d'euros dont sept millions d'euros en 2017. La pépite s'est trouvée un très imposant soutien puisque le groupe BNP Paribas, leader européen de la banque, est devenu son actionnaire de référence.

« Sunna Design a développé quatorze brevets en propre et l'acquisition de Sol nous en a rapporté neuf de plus. Notre offre se constitue d'un lampadaire, d'une batterie et d'un panneau solaire, mais le cœur du système c'est l'électronique, qui permet de gérer le temps de stockage de l'énergie électrique », éclaire Ignace de Prest, arrivé dans l'entreprise en 2018.

Car c'est grâce à cette capacité fine à piloter l'énergie solaire stockée que Sunna Design peut calibrer son offre en éclairage public autonome et l'adapter à de nombreux contextes d'usages, en contrôlant au plus près l'intensité lumineuse à diffuser et la durée d'éclairage grâce à des algorithmes écrits sur mesure. D'où une offre commerciale dont Ignace de Prest vante la profondeur sans égale d'autant qu'elle s'appuie également sur un savoir-faire précieux en matière d'ingénierie financière complexe.

Un éclairage réalisé par Sunna Design aux Etats-Unis (crédits : Sunna Design).

Une logique partenariale avec les entreprises locales

C'est par exemple par un financement de la Direction générale du Trésor française, dans le cadre d'un emprunt contracté par l'État du Togo, que le programme Cizo (« allumer la lampe » en langue mina), d'un montant de 40 millions d'euros, est en cours de déploiement. L'installation des 50.000 points lumineux 26 mois s'accompagne d'une clause de maintenance d'une durée de douze ans, qui sera assurée par l'entreprise girondine. Cizo s'inscrit dans le Plan national de développement (PND) qui doit permettre la modernisation du pays en particulier avec la réalisation d'un ambitieux projet : ouvrir l'accès à l'électricité à toute la population de la République togolaise d'ici 2030. Un projet symboliquement fort pour le pays, au point que l'ambassadeur du Togo en France doit se rendre le vendredi 3 mars à l'usine de Sunna Design à Blanquefort.

« Au Togo, nous avons confié nos installations à des entreprises togolaises dans le cadre de partenariats locaux. Ces entreprises, dont nous formons les salariés, vont également assurer la maintenance. Sunna Design n'a pas peur de sortir des routes pour aller dans la brousse équiper les populations rurales. Ce projet de grande ampleur au Togo fait écho à celui que nous avons signé fin 2022 au Cameroun. Sur ce type de projet à l'export, nous travaillons avec Bpifrance », éclaire Ignace de Prest.

Au Cameroun, Sunna Design participe à un programme qui prévoit l'installation de 100.750 lampadaires dans les collectivités membres de Communes et villes unies du Cameroun (CVUC), dans le cadre d'un partenariat public-privé contracté par l'entreprise avec les autorités locales. Avec à la clé la construction d'une usine d'assemblage à Yaoundé pour le transfert de technologie. Un programme dont tous les détails ne sont pas encore connus.

De vrais couteaux suisses solaires rapides à installer

Sunna Design, qui assure couvrir tout le spectre des besoins en matière d'éclairage solaire, a notamment développé un système Nanogrid (nanoréseau -Ndr), soit des réseaux électriques ultra-miniaturisés. Grâce à cette fonction, les lampadaires solaires peuvent -en plus de l'éclairage-, fournir de l'électricité pour quatre foyers et assurer la recharge électrique de téléphones portables et autres petits appareils électroniques. Une technologie notamment déployée au Sénégal.

Ces lampadaires peuvent aussi supporter des applications de suivi de la circulation routière, de vidéosurveillance, voire être équipés d'un support publicitaire sous forme d'encart traditionnel. Ignace de Prest souligne que l'avantage des lampadaires solaires autonomes est qu'ils peuvent être rapidement déployés, ce qui révolutionne la gestion des projets d'infrastructures, historiquement lourds à financer et longs à mettre en place.

« Être capable d'installer des dizaines de milliers de lampadaires en deux ans cela change tout, puisque ça permet à l'infrastructure d'être politiquement gérable dans le cadre d'un même mandat, et ça change tout pour les élus », analyse le dirigeant qui vante une solution robuste et nécessitant très peu de maintenance.

Une technologie qui prend en Europe

Avec l'explosion des prix de l'énergie et l'amélioration du rendement des panneaux solaires, ces qualités séduisent aussi le marché européen d'autant que les panneaux sont désormais capables de capter la lumière même par temps de brouillard à l'instar des lampadaires du concurrent Fonroche Lighting. Le marché est en donc train de s'élargir à grande vitesse. C'est ainsi que Sunna Design a développé deux grandes familles de lampadaires : « ISSL » (à panneaux horizontaux) destinés aux pays de la zone intertropicale, et « UP », à panneaux inclinables pour les zones tempérées.

« Nous commençons à équiper des villes en Europe et en France, c'est un marché cible depuis 18 mois. La demande de la part des collectivités est telle que d'ici deux ou trois ans ce marché va exploser dans les pays déjà électrifiés. Aujourd'hui, près de deux tiers de projets immobiliers sont chiffrés en solaire pour comparer, ce qui montre l'intérêt croissant », pronostique Ignace de Prest, qui cible d'abord les collectivités locales et le syndicats d'énergie mais aussi les promoteurs et aménageurs ainsi que les acteurs de la grande distribution.

Un terrain de tennis éclairé par Sunna Design à Niort (Deux-Sèvres. (crédits : Sunna Design).

C'est ainsi que Sunna Design a décidé de renforcer ses efforts commerciaux en Espagne, avec en particulier l'équipement de Valence, grande métropole du sud-est du pays, sans pour autant négliger les pays du nord, avec par exemple l'installation d'un système d'éclairage solaire autonome dans un parc public en Lituanie. En France des villes moyennes, à l'instar d'Eysines et Gujan-Mestras en Gironde, ont également sauté le pas.

Sunna Design assemble les lampadaires dans son usine de Blanquefort et notamment les batteries industrielles à haut rendement fabriquées par Arts Energy, à Angoulême (Charente), entreprise créée à partir de l'externalisation d'une activité (spin off) du groupe Saft. Des batteries dont la durée de vie a été calibrée pour au moins dix ans. L'usine de Sunna Design affiche une capacité de production de 100.000 lampadaires par an, ce qui lui laisse une bonne marge de progression.

