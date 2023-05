French Tech Bordeaux : les enjeux d'une élection très ouverte

Ils sont sept et après le scrutin prévu au mois de juin il ne devrait en rester qu'un. Alors que le conseil d'administration de la French Tech Bordeaux envisageait de se renouveler par moitié pour assurer une continuité et un tuilage entre « anciens » et « nouveaux », l'élection 2023 devrait offrir au moins six nouveaux visages issus de l'écosystème bordelais. Le président Cyril Texier et ses collègues Julien Anselme, Hélène Desliens et Guillaume Olivier-Doré ne peuvent pas se représenter car concernés par la limite de deux mandats consécutifs actée formellement l'an dernier.

S'agissant des trois nouvelles élues en 2021, Hannah Berkouk et Glwadys Le Moulnier ont annoncé à La Tribune qu'elles ne seraient pas candidates à un second mandat, pour des raisons professionnelles. Seule Elena Poincet, la CEO de Tehtris, nous a confirmé qu'elle candidatera bien à un second mandat.

Le calendrier à connaître : 5 juin : ouverture des candidatures

ouverture des candidatures 19 juin : présentation des candidates et candidats

présentation des candidates et candidats 19 au 30 juin : ouverture des votes exclusivement en ligne

ouverture des votes exclusivement en ligne 27 juin : assemblée générale de la French Tech Bordeaux pour auditionner les candidats

assemblée générale de la French Tech Bordeaux pour auditionner les candidats 30 juin : publication des résultats

« Ce cas de figure ouvre le jeu puisqu'il devrait aboutir à un renouvellement quasi-intégral du board. Cela va être intéressant à suivre alors que l'association a changé d'échelle avec désormais 800 entreprises adhérentes », souligne Guillaume-Olivier Doré, qui vient d'officialiser sa candidature, en tant qu'investisseur chez Impact Source, au conseil d'administration de l'association nationale France Digitale.

Trouver les bons candidats

L'association, dont le label Capitale French Tech a été renouvelé jusqu'en 2025 en début d'année, s'apprête donc à être administrée par un conseil quasi neuf bien que Cyril Texier, l'actuel président, restera au board pendant deux ans en tant que président d'honneur. Mais le nouveau conseil d'administration pourra toutefois s'appuyer sur l'équipe de sept permanents dirigée par Philippe Métayer qui pilote un budget de plus de 600.000 euros. Le tout dans un contexte économique moins favorable sur le plan de l'accès aux financements comme sur celui de l'emploi.

« Il y a plusieurs enjeux à garder en tête cette année dont le maintien d'une forte parité puisque nous étions le premier board French Tech à compter davantage de femmes que d'hommes. L'autre point important sera d'arriver à mobiliser les 800 adhérents pour atteindre le quorum de 33 % », considère Cyril Texier. Et, comme Guillaume-Olivier Doré, il insiste sur l'importance de désigner « les bons candidats pour défendre les intérêts de l'écosystème puisque la French Tech est une association d'entrepreneurs au service des entrepreneurs ». Comprendre : l'objectif d'une candidature n'est ni de porter des intérêts personnels ni de nourrir d'éventuelles ambitions politiques. « On ne peut pas y venir à la légère, c'est un mandat chronophage et exposé tant l'association est devenue centrale dans l'écosystème », appuie Guillaume-Olivier Doré.

Alors que les candidatures ne seront ouvertes qu'à partir du 5 juin, plusieurs noms circulent et deux entrepreneures sont déjà officiellement sorties du bois. Il s'agit tout d'abord de Fiona Fauvel, la fondatrice et dirigeante de la fintech DealCockpit, qui avait déjà candidaté en 2021. La seconde est Laura Bokobza, consultante en stratégie et marketing, notamment auprès de Keyop Média, le groupe de presse qui a repris Aqui.fr sous la houlette... de Guillaume-Olivier Doré. Le scrutin avait déjà suscité il y a deux ans un vif intérêt de l'écosystème girondin avec au final 18 candidatures individuelles retenues.