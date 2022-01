Book Eco 2022 : le retour des usines en Nouvelle-Aquitaine en débat le 25 janvier

La Tribune Bordeaux publiera le 25 janvier 2022 son hors-série annuel le Book Eco Nouvelle-Aquitaine. Ce guide des entreprises, réalisé en partenariat avec le spécialiste de l'information économique Altarès, classe les 3.200 entreprises les plus importantes de de la région en termes de chiffre d'affaires, ainsi que les top 100 en matière d'effectif et d'export. Il inclut également une partie détaillée sur toutes les structures d'appui à l'économie qui sont actives dans la région Nouvelle-Aquitaine. De quoi en faire un outil précieux pour qui s'intéresse à l'économie régionale. Le Book Eco 2022 sera présenté officiellement à l'occasion d'un événement 100 % en ligne et en vidéo organisé par La Tribune en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la Caisse d'Epargne Aquitaine Centre Atlantique et Upsa le mardi 25 janvier 2021 de 9h à 10h30 sur le site de La Tribune Bordeaux et les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Le retour des usines en questions

Un table-ronde sera consacrée au thème "Réindustrialisation des territoires : le retour des usines est-il possible ?" pour explorer les chemins pas toujours évidents des entreprises qui cherchent à construire des usines en France en 2022. Modèle économique, recherche d'un terrain, plans de financement, regards des investisseurs, contraintes règlementaires : autant de question qui seront abordées par quatre intervenants après une introduction d'un représentant de l'Observatoire de l'immobilier d'entreprise de Bordeaux Métropole :

Anthony BUGEAT, directeur général et fondateur de la biotech Axioma

Jean-Pierre ESTANOL, directeur général et cofondateur de Symbiose

Laure LECHERTIER, Head of market access, corporate and public affairs, social responsIbility, PhD, chez UPSA

Un ou une représentante du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Cette table-ronde de 45 minutes sera suivie de la mise en lumière d'une entreprise régionale portant un projet original d'usine.

Mardi 25 janvier 2022 à partir de 09h00.

Le Book Eco Nouvelle-Aquitaine 2022 sera disponible en kiosque et en commande en ligne sur notre site internet dès le mardi 25 janvier.