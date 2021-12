La newsletter quotidienne de La Tribune Bordeaux revient le 3 janvier 2022

Chères lectrices, chers lecteurs,

Alors que cette année 2021 touche à sa fin sous l'ombre du variant Omicron, la rédaction de La Tribune, à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, tient à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes toujours plus nombreux à nous lire et vous abonner à notre formule payante. Cette confiance nous honore et nous travaillons sans relâche à l'amélioration de notre offre éditoriale nationale et régionale et à la modernisation de nos outils techniques pour que vous puissiez nous lire facilement sur votre ordinateur et votre smartphone.



Dans cette période inédite doublement marquée au fer rouge de la pandémie et du dérèglement climatique, les enjeux économiques et politiques de premier plan ne manquent pas. Gageons qu'ils occuperont la place qu'ils méritent dans les débats électoraux de l'année 2022 où se succèderont élections présidentielle et législatives.

Dans ce contexte de transformation écologique, économique et numérique accélérée, nous débuterons l'année par le lancement de la prochaine édition de notre hors-série le Book Eco Nouvelle-Aquitaine avec un débat, le mardi 25 janvier 2022, sur le thème "Réindustrialisons le territoire : le retour des usines est-il possible ?"

D'ici la, la rédaction de La Tribune prend un peu de repos. L'envoi de la newsletter quotidienne est suspendu pendant les fête de fin d'année et sera de retour le lundi 4 janvier 2022. Découvrez ou redécouvrez la diversité de notre offre éditoriale en 2021 au travers de deux récapitulatifs : les articles les plus, d'une part, et les dossiers éditoriaux explorés par la rédaction, d'autre part.

D'ici là, toute l'équipe de La Tribune vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année !

Soyez prudents.

La rédaction