Villes moyennes, énergie, emploi : les dossiers marquants de 2021 en Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine : les villes moyennes à l'aube d'un nouvel âge d'or ?

Les déconfinements se sont accompagnés de questionnements sur le retour en grâce des villes moyennes et le désamour croissant pour des métropoles empêtrées dans les bouchons, la flambée de l'immobilier et une qualité de vie défaillante. La réalité est bien évidemment plus complexe même si plusieurs territoires ruraux et périurbains entendent bien profiter de cette nouvelle donne et des opportunités offertes par le télétravail et les solutions numériques.

Numérique : l'emploi des développeurs web en surchauffe

Alors que les levées de fonds record se sont enchaînées en 2021 dans l'univers de la French Tech, la question de la main d'œuvre est désormais considérée comme le principal obstacle à la croissance. Le marché de l'emploi, désormais rodé au 100 % télétravail et donc mondialisé, est en surchauffe, tout particulièrement dans la région bordelaise où startups, PME, licornes, grands comptes et prestataires de services numériques se disputent les meilleurs profils.

Quand la reprise se heurte à la pénurie de salariés

A l'occasion de la publication de notre hors-série annuel dédié à l'emploi à Bordeaux Métropole, retour sur la pénurie de candidats alors que nous avons répertorié plus de 9.000 intentions d'embauche en CDI ou CDD de plus de 6 mois dans près de 130 entreprises issues de toutes les branches d'activité.

L'hydrogène fait le plein de promesses

L'hydrogène sera-t-il le levier essentiel de la transition énergétique ? Celui-ci va-t-il réussir à trouver sa place au sein du mix énergétique ? C'est le pari que font les gouvernements en Europe à coups de milliards d'euros d'investissements mais aussi les régions françaises, à l'heure des plans de relance de l'économie post-Covid-19.

La Nouvelle-Aquitaine se fait sa place au solaire

Année après année, le leadership de la Nouvelle-Aquitaine en matière de production d'électricité et d'énergie solaire se confirme. Les projets de centrales photovoltaïques se poursuivent à un rythme soutenu, en cédant parfois à la course au gigantisme comme pour le projet Horizéo, en Gironde.

L'agrivoltaïsme prend son envol

Face à la raréfaction des fonciers disponibles et à la nécessité de préserver les sols agricoles et naturels, les solutions agrivoltaïques, combinant cultures ou élevages et production photovoltaïque sur le même terrain, sont regardées de près tant par les agriculteurs que par les grands énergéticiens.

Quelles perspectives pour l'énergie flotovoltaïque ?

Variante de l'agrivoltaïsme, l'énergie flotovoltaïque commence aussi à faire parler d'elle en Nouvelle-Aquitaine. Un an après l'installation de la première centrale solaire flottante près de Poitiers, plusieurs installations sont en projet et les acteurs se positionnent. L'idée ? Déployer des panneaux photovoltaïques flottants sur des plans d'eaux, retenues et autres lacs de barrage.

Quick commerce : à Bordeaux, petits et grands sont sur les rangs

Après le boom des livraisons de repas à vélo pendant les confinements, l'année 2021 a vu déferler dans les rues de Bordeaux une nouvelle catégories de livreurs. Ceux travaillant pour les différents acteurs du quick commerce, locaux ou internationaux, qui vous proposent de vous livrer vos courses en quelques minutes ou de se fournir auprès d'une sélection de commerçants triés sur le volet. Un nouveau bouleversement pour le commerce de détail, la grande distribution mais aussi pour les salariés soumis à de rudes injonctions .

Comment la logistique urbaine appréhende le défi du dernier kilomètre ?

Avec les déconfinements, les files de camion sur la rocade et de camionnettes dans les rues de Bordeaux sont revenues comme dans le monde d'avant. Néanmoins, les lignes bougent, les vélos-cargos et autres véhicules électriques se multiplient et les nombreux acteurs de la chaîne logistique travaillent à l'améliorer du maillon stratégique du dernier kilomètre.

Bienvenue dans l'ère des bornes de recharge électrique

Les ventes de voitures électriques et hybrides explosent depuis 2020, mais celui des bornes ne suit pas le rythme. Pour autant, depuis le début de l'année, les réseaux de bornes de recharge sont eux aussi en plein boom dans toutes les régions de l'Hexagone, et suscitent désormais la convoitise de divers acteurs.

Les vins de Bordeaux s'adaptent au changement climatique

La question n'est plus de savoir si le réchauffement climatique aura un impact sur l'activité des vignobles bordelais mais bien de comment s'y adapter dès aujourd'hui. Plusieurs acteurs de la filière l'ont bien compris et y travaillent même de concert depuis plusieurs années. Zoom sur plusieurs initiatives prometteuses.

Les entreprises du bio confirment leur bonne santé

S'il y a bien une tendance qui s'installe un peu plus chaque année dans nos habitudes de consommation, c'est bien l'achat de produits issus de l'agriculture biologique. Plusieurs entreprises régionales affichent ainsi une croissance robuste tandis que la distribution s'intéresse toujours plus au sujet et que la concurrence croissante force à être imaginatif.

Les marketplaces locales peuvent-elle survivre au déconfinement ?

Lancées à grands renforts de communication fin 2020, les marketplaces locales destinées à évangéliser les petits commerçants aux opportunités du e-commerce peinent à trouver un second souffle face à l'hégémonie des grandes plateformes et aux habitudes des consommateurs.

La 5G, entre débats, progrès et contradictions

Vendue à grands renforts de communication par les opérateurs téléphoniques, la technologie 5G, et son lot de polémiques, n'a finalement pas changé nos vies. Ou, en tous les cas, pas encore. Retour sur la situation dans la région.

La relance dans l'aéronautique et l'automobile

Début 2021, on en était encore aux prémices de la relance. Mais, déjà, toute une série de PME de la région avaient bénéficié d'un soutien financier de l'État pour moderniser ou étendre leurs outils de production dans deux filières aussi emblématiques que secouées par la crise : l'aéronautique et l'automobile.