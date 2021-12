Immobilier, énergie, aéronautique : les articles les plus sur La Tribune Bordeaux en 2021

Le marché immobilier bordelais et le périurbain

Même si de premiers signes d'accalmie voire de légers ajustements à la baisse sont apparus au second semestre 2021, le marché immobilier bordelais est resté solide en 2021. Et il continue de drainer un grand nombre de lecteurs que ce soit sur les prix de l'ancien à Bordeaux et en Gironde, à propos de l'étude de l'Aurba qui casse quelques clichés sur le ressenti des habitants du périurbain en Gironde ou encore au sujet du changement des règles du jeu décidé par Airbnb à Bordeaux le 30 juillet dernier.

Lire aussi 7 mnTerrains à bâtir : après Bordeaux Métropole, toute la région au bord de la surchauffe

Les hauts et les bas de la filière aéronautique-spatial-défense

L'année 2021 a été dense dans ce secteur avec les difficultés d'ArianeGroup, qui vient de conclure une rupture conventionnelle collective, mais aussi les succès de Dassault Aviation tant sur le militaire, avec le contrat historique de 80 Rafale, que sur le civil avec le vol inaugural du Falcon 6X puis la présentation de son futur jet d'affaires le Falcon 10X. Mais on retiendra aussi la fermeture de liaison Air France entre Bordeaux Mérignac et Paris Orly et le recours européen initié cet automne par l'Union des aéroports français et révélé dans La Tribune, ainsi que les suppressions de poste intervenues chez Air France et à l'aéroport de Bordeaux.

Lire aussi 5 mnÀ l'aéroport de Bordeaux, le low cost reste le principal carburant de la reprise

L'introduction en Bourse d'Hydrogène de France

L'annonce fin mai en exclusivité dans La Tribune de l'introduction en Bourse de l'entreprise Hydrogène de France (HDF Energy) figure également parmi les articles les plus lus sur notre site. Cette entrée sur Euronext Paris s'est soldée par un succès, dans un contexte porteur pour l'hydrogène.

Lire aussi 5 mnHDF Energy vise 2024 pour sa première centrale hydrogène-électricité en Guyane

L'imbroglio juridique autour de l'écosystème Darwin

Un après l'élection de l'écologiste Pierre Hurmic à la mairie de Bordeaux rien n'a changé ou presque pour l'écosystème Darwin sur la rive droite de la Garonne, chaque jour plus enserré dans la ZAC Bastide Niel qui sort de terre. L'article faisant le point sur la situation juridique du lieu et les nombreuses incertitudes qui restent à lever a été très lu.

Lire aussi 3 mnPhilippe Barre (Darwin) : « Nous hackons le système capitaliste ! »

Le nouveau visage de Bordeaux Euratlantique

Onze ans après son lancement officiel, l'opération d'intérêt national Bordeaux Euratlantique a accueilli une nouvelle directrice générale et continue d'attirer toutes les attentions, notamment au sujet des futurs projets lancés en 2021. C'est le cas du vaste programme Quai Neuf, porté par Bouygues Immobilier et Sogeprom, ou encore du futur campus François d'Assise et de celui développé par Onepoint.

Lire aussi 8 mnBois-béton, hauteur et préfabrication, la tour Hypérion préfigure le Bordeaux de demain

Dioxycle et le recyclage du carbone

Désormais présentée comme l'une des startups les plus prometteuses de la région, Dioxycle, qui ambitionne de recycler le CO2 pour le transformer en matières premières valorisables, a été révélée dans La Tribune début 2021. Depuis les deux cofondateurs, Sarah Lamaison et David Wakerley, sont les seuls représentants européens du programme BE Fellows, financé par Bill Gates.

Lire aussi 3 mnDioxycle, seule pépite européenne retenue dans le programme BE Fellows de Bill Gates

Numérique : le marché de l'emploi des développeurs en surchauffe

Startups, licornes, grands comptes, PME, entreprises étrangères : la concurrence est plus que rude sur le marché bordelais pour recruter et fidéliser les meilleurs développeurs web et autres profils tech extrêmement recherchés. Face à cette situation de surchauffe, la French Tech Bordeaux vient de publier un guide des métiers tandis que les entreprises tentent de s'adapter en déployant différentes stratégies de contournement.

Lire aussi 9 mnEmploi : qui sont les entreprises qui recrutent à Bordeaux Métropole en 2021 ?

La réélection d'Alain Rousset au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Le sondage publié par La Tribune sur les intentions de vote au scrutin régional, le jour du débat entre six candidats, a été particulièrement lu. S'il ne donnait pas une image exacte du résultat final, c'est bien Alain Rousset qui est arrivé en tête au soir du 27 juin sur fond d'abstention massive. Le socialiste a finalement été réélu à la présidence du conseil régional le 2 juillet aux côtés de quinze vice-présidents, dont Maud Caruhel en charge de l'ESS. Après avoir esquissé ses priorités, il ferraille depuis le mois de septembre sur le dossier de la LGV vers Dax et Toulouse.

Lire aussi 4 mnLes pistes de la Nouvelle-Aquitaine pour enraciner les biotechnologies sur son territoire

Les Basques de Katxi Klothing

Katxi Klothing, jeune marque de vêtements de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), est présente dans les rayons du magasin Decathlon d'Anglet depuis mi-septembre. C'est une grande première nationale.

Lire aussi 4 mnLes fabricants français de surf misent sur l'écoresponsabilité

La vision économique de Pierre Hurmic

"Pourquoi attirer à Bordeaux des entreprises qui n'ont pas compris que le sens de l'histoire c'est la décarbonation de l'économie et qui sont donc condamnées ?" Dans un entretien à La Tribune, début septembre, Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux, s'est exprimé sur les grands sujets économiques. Longtemps discret sur ces enjeux, il y précise sa vision de l'attractivité du territoire, sa stratégie économique et les contours de sa "ville apaisée". "Le bilan carbone sera désormais un critère décisif pour les entreprises qui souhaitent s'installer à Bordeaux", prévient-il notamment.

Lire aussi 7 mnFoncier, innovation, ESS : Bordeaux Métropole adopte sa stratégie économique

Et aussi :