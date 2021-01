Book Eco 2021 : les modèles de l'économie circulaire en débat le 26 janvier à Bordeaux

La Tribune Bordeaux publiera le 26 janvier 2021 son hors-série annuel le Book Eco Nouvelle-Aquitaine. Ce guide des entreprises, réalisé en partenariat avec le spécialiste de l'information économique Altarès, classe les 3.200 entreprises les plus importantes de de la région en termes de chiffre d'affaires, ainsi que les top 100 en matière d'effectif et d'export. Il inclut également une partie détaillée sur toutes les structures d'appui à l'économie qui sont actives dans la région Nouvelle-Aquitaine. De quoi en faire un outil précieux pour qui s'intéresse à l'économie régionale. Le Book Eco 2021 sera présenté officiellement à l'occasion d'un événement 100 % en ligne et en vidéo organisé par La Tribune en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et Suez le mardi 26 janvier 2021 de 9h à 10h15 sur le site de La Tribune Bordeaux et les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

L'économie circulaire en questions

Un table-ronde sera consacrée au thème "Comment valoriser les matières premières qui sont sous nos yeux ?" pour explorer les modèles économiques anciens et nouveaux de l'économie circulaire. Recyclage, réemploi, seconde main, lutte contre le gaspillage et les emballages à usage unique : autant de sujets qui montent dans toute la région. Comment sourcer ces matières premières ? Comment les transformer et les valoriser de manière significative et créer des emplois locaux ? Comment mesurer le gain environnemental ?

Autant de questions qui seront abordées par quatre intervenants après une introduction d'un élu du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine :

Maïlys GRAU, présidente fondatrice et directrice technique de Circouleur

présidente fondatrice et directrice technique de Mar c PÉNA, président-directeur général du groupe Péna

président-directeur général du un ou une représentante de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

un ou une représentante de la Maison pour Rebondir Sud-Ouest de Suez

Mardi 26 janvier 2020 à partir de 09h00.



Le Book Eco Nouvelle-Aquitaine 2021 sera disponible en kiosque et en commande en ligne sur notre site internet dès le mardi 26 janvier.