Découvrez les six lauréats de "Transformons la France" à Bordeaux

Prix Alimentation

Le Potager d'à Côté - Virginie Broncy, fondatrice

Jean-Pierre Raynaud, vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'agriculture, l'agroalimentaire, la forêt, la mer et la montagne, a remis le prix Alimentation à Virginie Broncy, fondatrice du Potager d'à côté (crédits : Agence Appa).

Le Potager d'à Côté est une plateforme qui met en relation des jardiniers ou maraîchers ayant des surplus de fruits et légumes avec des consommateurs. Elle encourage ainsi la consommation locale et de saison, elle lutte contre le gaspillage et crée du lien social. Développé en Charente, ce concept s'étend aujourd'hui à toute la France. A reçu l'agrément Esus (Entreprise solidaire d'utilité sociale)

Chiffres : plus de 350 jardins créés, 7.000 utilisateurs dans 100 départements et plus de 4.000 kg de surplus sauvés

Prix Santé

Nomadeec Exelus - Xavier Maurin, CEO & co-fondateur, Louis Rouxel, directeur médical, et Stéphanie Dulout, directrice générale

Stéphane Hasselot, directeur général de la mutuelle Ociane Matmut, a remis le prix Santé à Stéphanie Dulout, directrice générale de Nomadeec/Exelus (crédits : Agence Appa).

Exelus est née de l'association d'un médecin urgentiste et d'un ingénieur expert en expérience utilisateur. Nomadeec est une plateforme de télémédecine mobile destinée à améliorer les capacités de soin à distance. C'est la première solution d'examen mobile, intégrée et communicante pour tous les professionnels de santé intervenant en situation extra-hospitalière. C'est un outil de prise de décision destiné aux médecins et aux effecteurs de soins, qui permet d'accélérer le diagnostic à distance et d'améliorer le parcours de soins du patient.

Chiffre : 10 minutes pour réaliser un électrocardiogramme où que l'on soit.

Prix Environnement

Olikrom - Jean-François Letard, président & fondateur

Patrice Cauvet, directeur général du CIC Sud-Ouest, a remis le prix Environnement à Jean-François Létard, président et fondateur d'Olikrom (crédits : Agence Appa).

Inaugurée en 2018, la technologie LuminoKrom, développée, en partenariat avec Eiffage, par l'entreprise Olikrom, basée à Pessac, produit une peinture photoluminescente qui renvoie de la lumière la nuit après l'avoir absorbée le jour. Cette innovation permet d'éclairer les routes et les pistes cyclables mais aussi de répondre aux enjeux actuels de pollution lumineuse.

Chiffre : 50 à 80 mètres de visibilité

Prix Territoires

Smicval Market - Nicolas Sénéchau, directeur général des services

Philippe Loiseau, vice-président de la CCI Bordeaux Gironde, a remis le prix Territoires à Nicolas Sénéchau, le DGS du Smicval (crédits : Agence Appa).

Le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation (Smicval) du Libournais Haute-Gironde a créé une déchèterie enthousiasmante et unique en France : un supermarché des déchets pour jeter mais aussi donner et emporter des objets laissés par d'autres. Le Smicval, qui regroupe 138 communes de 210.000 habitants, est la première collectivité de collecte et de traitement des déchets à s'être déclarée adhérente au mouvement international Zero waste.

Chiffre : 1.000 tonnes de produits par an échangés plutôt que jetés

Prix Relocalisation

Résurrection - Marie Kerouedan & Nathalie Golliet, co-fondatrices

Cendrine Martinez, directrice générale déléguée de La Tribune en Nouvelle-Aquitaine, a remis le prix Relocalisation à Marie Kerouedan, cofondatrice de Résurrection (crédits : Agence Appa).

C'est lors d'un stage dans une brasserie que Marie Kerouedan et Nathalie Golliet ont eu l'idée d'utiliser le malt destiné à être jeté pour en faire la base de leurs crackers. Une innovation culinaire et éco-responsable née de la volonté de redonner vie à des co-produits riches en fibres ou en vitamines, comme ces drêches des brasseurs ou le marc de pommes issu de la fabrication du cidre.

Chiffre : 3 kg de drêches sont transformés en 9 kg de crackers

Prix de l'initiative solidaire de l'année

SimforHealth - Jérôme Leleu, CEO

Didier Delhoste, directeur général délégué de Cheops Technology, a remis le prix de l'Initiative solidaire de l'année à Jérôme Leleu, CEO de SimforHealth (crédits : Agence Appa).

SimforHealth, entreprise spécialiste de la simulation numérique dans la santé s'est distinguée en créant, avec le CHU de Bordeaux, « Learntofight » le premier simulateur de formation pour la prise en charge de patients ayant les symptômes du covid-19. Ce logiciel de formation a permis une formation de masse des professionnels de santé en dépit du confinement.

Chiffre : plus de 50.000 professionnels de santé formés

Ces six lauréats ont été choisi parmi une liste de 30 femmes et hommes de Nouvelle-Aquitaine sélectionnés par la rédaction de La Tribune. Voici la liste complète :