Et si on changeait les étiquettes des vins de Bordeaux ?

« Il faut en finir avec les AOC ! » C'est le pavé dans la mare que jette ces jours-ci Jean-François Bonneté. Installé en famille à Houston, au Texas, il distribue les vins français dans l'ensemble des 50 États américains grâce à des partenariats noués avec les trois plus grands réseaux de grossistes qui servent ensuite les magasins de détail et les restaurants. Toutes appellations confondues, le Français importe chaque année en moyenne 100.000 caisses de vin et spiritueux aux États-Unis. Elle a beau être spectaculaire, ce n'est pas tant la baisse (-28% en volume) des ventes de vins français aux États-Unis qui l'inquiète :

« La bulle devait éclater ! Pour le cognac par exemple, qui représente toutefois un faible pourcentage de nos activités, on retrouve les volumes d'avant-Covid, assure-t-il. C'est une normalisation du marché. On était à six millions de caisses en 2018. Puis les ventes ont explosé à plus de huit millions de caisses en 2020-2021 et on va se retrouver à six millions pour 2023. Pendant la pandémie, ce sont surtout les marques les plus connues qui ont tiré leur épingle du jeu. Les consommateurs ont laissé de côté l'aspect découverte. »