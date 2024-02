Pourquoi la vente de vin en NFT séduit des châteaux bordelais

« En tant que président de la Winetech, qui regroupe des acteurs de l'innovation dans le vin, j'ai vu arriver en 2021 une quantité de startups qui me parlaient blockchain, web3 et NFT. Je me suis formé et j'ai compris l'intérêt pour le monde du vin », explique Laurent David, propriétaire de Château Edmus près de Saint-Émilion. Parmi ces jeunes pousses innovantes, Intercellar s'est lancée au printemps 2023 dans la traçabilité et la liquidité des vins et spiritueux. Le concept ? « Nous vendons du vin et des spiritueux en ligne en utilisant la blockchain à travers des NFT (*), en d'autres termes des jumeaux numériques qui sont créés pour chaque bouteille vendue sur la plateforme. Le NFT est un certificat numérique de propriété infalsifiable », explique Maxime Garraud, co-fondateur d'Intercellar.

Lire aussiComment le luxe s'approprie les NFT pour améliorer l'expérience client

Tracer les vins

Le premier intérêt, c'est donc le suivi, l'authentification et la traçabilité de la bouteille une fois vendue. « Nous utilisons les nouvelles technologies pour éviter la falsification de produits sachant que 30 % du vin dans le monde est falsifié », avance Maxime Garraud. Cette certification à la source va profiter ensuite à toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'au consommateur final, en passant par les acquéreurs successifs, en garantissant à chaque fois la provenance des bouteilles.

Autre particularité : avec l'utilisation de cette technologie, la bouteille ne voyage plus à chaque vente. « La personne qui achète le NFT achète la bouteille sans la recevoir. Il reçoit juste le certificat », explique Laurent David. La bouteille, elle, reste stockée et conservée dans de bonnes conditions dans les entrepôts d'acteurs de la logistique du vin jusqu'à ce que son propriétaire choisisse de la récupérer. « Le propriétaire d'une bouteille a trois possibilités : la consommer, la laisser en stock ou la revendre. Dans ce dernier cas, le titre de propriété est racheté et inscrit dans la blockchain donc immuable », explique Laurent David. « Il faut savoir qu'un grand cru classé est échangé six à sept fois avant d'être bu », rappelle Maxime Garraud. Cette technologie optimise donc l'empreinte carbone et apporte plus de liquidité. « Un client remet en vente sa bouteille dès qu'il le souhaite et plus facilement sur la marketplace » assure-t-il.

La technologie blockchain présente ainsi des avantages pour le consommateur comme pour le domaine. « Le vin est la deuxième balance excédentaire en France. Mais c'est le seul domaine du luxe où les domaines ne disposent pas de données fiables sur leurs clients. Les domaines vendent à des professionnels et ne sont pas en lien direct avec le client final. Ils ne les connaissent donc pas », explique Maxime Garraud. Le NFT y remédie en permettant au producteur de savoir qui possède sa bouteille.

Lire aussiCarrefour lance à Bordeaux sa première blockchain vin

Connaître ses clients

C'est précisément ce qui a séduit Laurent David, propriétaire de Château Edmus à Saint-Emilion qui, après une expérience réussie de vente de NFT en 2022, a lancé en octobre 2023 un concept inédit pour la filière, à savoir la distribution exclusive de son vin sous forme d'allocations NFT via la place de marché d'Intercellar. Le principe : les clients achètent une carte de membre pour l'achat de 6, 12 ou 24 bouteilles dans l'année. Il s'agit du seul canal de distribution du domaine en BtoC qui représente 50 % de ses ventes, soit 2.500 bouteilles. Lors de la vente en NFT, 1.500 bouteilles ont trouvé preneur en seulement 24h avec des offres à 590 et 1.000 euros.

« L'intérêt était double. Nous sommes une petite propriété qui travaille en biodynamie et la demande est supérieure à l'offre. En créant un club des allocataires, nous choisissons nos clients, en l'occurrence 200 et nous connaissons les membres. Nous avons d'ailleurs créé un groupe de discussion pour les inclure dans nos réflexions. Ainsi, dans le cadre de la sortie d'une cuvée sans alcool, ils ont été associés dans le choix du nom », explique Laurent David.

Alors remède à la crise de la consommation ?

« La technologie pour la technologie n'a aucun intérêt. Là, elle apporte une vraie valeur ajoutée au consommateur. Nous créons, pour eux, une cave déportée. Le client a une relation directe avec le vigneron avec qui il peut discuter des accords mets/vins et peut passer au domaine. C'est beaucoup plus personnalisé. Les consommateurs aujourd'hui aiment savoir ce qu'ils achètent, pourquoi et à qui. Il faut créer une confiance et je suis persuadé que cette façon de faire peut redonner de l'intérêt à l'objet viticole », témoigne Laurent David.

Aux portes de Bordeaux, le Château Marquis de Terme, Grand Cru Classé en 1855, s'apprête à son tour à lancer une collection exclusive de 600 NFT du millésime 2018. Ils seront disponibles sur le site intercellar.io dans les prochaines semaines.

(*) Le NFT, pour non-fungible token ou jeton non fongible, est un objet informatique (un jeton) suivi, stocké et authentifié grâce à un protocole de blockchain, auquel est rattaché un identifiant numérique, ce qui le rend unique, traçable et réputé infalsifiable.