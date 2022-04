Une ferme aquacole et 250 emplois sur le terminal portuaire du Verdon

Alors qu'elle vient finalement de renoncer à un projet similaire d'élevage intensif de saumons dans le Pas-de-Calais, après deux années de discussion et l'opposition d'associations et élus écologistes, l'entreprise Pure Salmon France officialise son implantation en Gironde. Les travaux devraient débuter dès l'an prochain sur le site du terminal portuaire du Verdon, détenu par le Grand port maritime de Bordeaux sur la pointe de Grave.

Cette zone de 37 hectares située le long de l'estuaire de la Gironde, qui ne connaît plus d'activités économiques depuis bientôt dix ans, est le seul site du département à figurer dans la liste des 49 "sites industriels clés en main" présentée l'an dernier par l'Etat. En l'occurrence, c'est sur un périmètre de 15 hectares que l'entreprise Pure Salmon France annonce la création de son unité de production aquacole qui combinera élevage intensif, fumaison et transformation. Cette ferme "offrira un saumon né, élevé et transformé en France, dans le plus strict respect du bien-être animal et de l'environnement", assure la société. Les premiers lots d'œufs de saumon devraient y être accueillis en 2024 en vue d'une commercialisation des saumons en 2026 en France et en Europe.

Concrètement, la ferme sera constituée de plusieurs bâtiments dédiés à l'élevage, d'un autre pour la transformation et la fumaison, d'une unité de purification des eaux, d'un bassin de rétention et d'un parking. Pure Salmon France explique son choix notamment par la présence d'une nappe d'eau salée à moins de 100 mètres de profondeur (disponible et renouvelable). Un ressource qui lui avait précisément manqué dans les Hauts-de-France.

Un investissement de 275 millions d'euros

Chiffré à 275 millions d'euros par Pure Salmon France, ce projet devrait devenir l'un des plus grands élevages de saumons en France, avec une capacité annuelle de production de plusieurs milliers de tonnes, alors que 99 % des 150 millions de tonnes de saumon consommées chaque année en France sont importées (*). Le projet doit aboutir à la création de 250 emplois directs dans différents métiers - "élevage, transformation, activités transverses et fonctions support" - et "couvrant tous les niveaux de compétences".

Basé à Paris et disposant d'un site de transformation à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et d'une ferme aquacole en Pologne, la société Pure Salmon est spécialisée dans l'élevage et la commercialisation de saumons. Elle est détenue par le fonds singapourien 8F Asset Management et a racheté en juin dernier Kruger Kaldnes, branche aquaculture du groupe Veolia et leader mondial des fermes d'élevage de saumons en circuit fermé. Utilisant cette technologie des systèmes d'aquaculture en recirculation, Pure Salmon vise à terme une production annuelle globale de 260.000 tonnes de saumon atlantique, dont 170.000 tonnes sont déjà planifiées.

En Gironde, Pure Salmon France et le Grand port maritime mettent en avant "le bien être animal" et l'alimentation en énergie verte de l'exploitation aquacole notamment grâce à des panneaux solaires en toiture et une collaboration avec le projet de ferme photovoltaïque prévu sur 45 hectares, juste à côté. Enfin, certaines boues des bassins d'élevage seront méthanisées pour produire du biogaz tandis que les produits des saumons non exploités seront utilisés pour l'alimentation animale.

(*) Source : Kontali-Salmon market analysis 2020.