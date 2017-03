Des militants de Getrag mobilisés pour Ford à Bordeaux

Le comité de suivi consacré à Ford Aquitaine Industries (FAI), à Blanquefort, spécialisé dans la fabrication de boîtes de vitesses automatiques, qui se tenait ce lundi 20 mars au siège de la préfecture de la Gironde, quartier Mériadeck, a été l'occasion d'un appel à la grève lancé par l'intersyndicale ouvrière de l'usine : CFTC, CGT et FO. Pendant que les représentants de Ford Europe, des syndicats de FAI, les élus qui suivent le dossier et les services de l'Etat étaient en comité pour étudier le futur de Ford Aquitaine Industries, des militants syndicaux se sont retrouvés à l'entrée de la rue du Corps franc Pommiès, où se trouve la préfecture, qui était fermée aux deux extrémités par des cordons de gardes mobiles.

Fait notable des militants du syndicat CGT de Getrag Ford Transmissions (GFT) étaient présents. Cette usine distante de quelques centaines de mètres de FAI forme avec cette dernière une sorte de binôme industriel, qui semble désormais remis en question. Les syndicalistes estiment que depuis le rachat de l'équipementier allemand Getrag (leur maison mère) par le groupe canadien Magna, en janvier 2016, les conditions de travail à GFT ne se sont pas vraiment améliorées.

"Elles ont commencé à se dégrader avant l'arrivée de Magna et ça ne s'est pas amélioré. Il faut quand même reconnaître que GFT a embauché à peu près 175 salariés en deux ans et que les départs à la retraite ont été compensés. GFT compte aujourd'hui 740 salariés à durée indéterminée et 150 intérimaires. Si l'on rajoute les apprentis on arrive à un effectif total de l'ordre de 900 à 1.000 salariés", calcule ce délégué CGT de Getrag Ford Transmissions.