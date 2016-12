Comment Parking Facile va conquérir la France

Opérateur de parking partagé, créé en novembre 2014, la société Parking Facile transforme les téléphones portables de ses abonnés en télécommandes permettant d'accéder à des places de parking 40 % moins cher pour l'usager que les tarifs moyens des parkings payants de centre-ville.

Patiemment, en expliquant aux propriétaires de parkings, à commencer par les bailleurs sociaux, qu'il pouvait être judicieux de mettre à la location les nombreuses places inoccupées de leurs résidences, la jeune société pilotée par Tom Camin et Nicolas Masson a réussi à proposer chaque jour 1.000 places abonnées de sa plateforme.

"En quelques mois, la concrétisation de certains partenariats nous a permis de refaire le retard que nous pouvions avoir sur la concurrence qui ne manque pas dans ce secteur", explique Nicolas Masson.

Une concurrence qui vient parfois des grands acteurs de la gestion de parking partagé qui voient là une bonne manière d'optimiser le taux de remplissage de leurs infrastructures.

"Pour le moment, nous ne représentons pas grand-chose aux yeux de ces grands acteurs du parking", reconnaît le cofondateur de Parking Facile.

Mais pour la société qui compte 8 salariés à ce jour, la concrétisation d'un contrat concernant SNI Sud-Ouest pourrait changer la donne et accélérer encore le déploiement de l'offre qui est disponible désormais, en plus de Bordeaux, à Strasbourg, Nantes, Toulouse, Rouen, Orléans, Poitiers et La Rochelle... série toujours en cours.

SNI Sud-Ouest, le contrat qui change tout et profite à tous ?





"Nous venons en effet de signer, avec les locataires de SNI Sud-Ouest, bailleur social, filiale de la Caisse des dépôts, un contrat qui concrétise véritablement ce pourquoi nous avons créé la société : un accord tripartite qui associe le bailleur social Parking Facile et donc le locataire titulaire de la ou des places de parking. Jusque-là la chose, pour des raisons juridiques, n'avait pas été possible sous cette forme. Cela constituait un frein à notre développement", explique Nicolas Masson.

Si ce contrat SNI Sud-Ouest ne porte que sur 15 places... idéalement placées cours Victor Hugo à Bordeaux, il constitue le coup d'envoi d'un nouveau modèle de développement porteur d'espoirs.

"Avec ce précédent nous disposons d'un nouvel angle d'attaque pour convaincre les bailleurs et leurs locataires de la pertinence d'un park sharing qui profite à tous", poursuit le jeune dirigeant.

Nouveau site, nouvelle appli, nouveau modèle et levée de fonds en vue

Le système mis en place par Parking Facile était déjà moins cher pour l'usager, économiquement plus rentable pour le bailleur, s'il devient source de revenu pour son locataire, voire le propriétaire d'un appartement disposant de places de parking, il y a fort à parier que l'implantation nationale de la plateforme ne s'accentue dans les semaines à venir.

C'est en tout cas ce qui se passe à Bordeaux, car, aujourd'hui même, Parking Facile, qui lance un nouveau site et une nouvelle application adaptés à son déploiement géographique et qui annonce aussi être en pleine phase de levée de fonds, annonce la signature d'un nouvel accord avec le bailleur social In Cité pour un parking situé dans le quartier Mériadeck.



Tom Camin et Nicolas Masson