120.000 € le lot à construire à Bordeaux

"Il faut 13 mois à l'issue du 1er semestre 2016 pour vendre une parcelle de terrain à construire en Aquitaine. Cela fait trois mois de moins qu'à la même époque il y a un an et c'est très important. A 13 mois pour la commercialisation nous restons dans la moyenne normale, comprise entre 12 et 14 mois. Mais il y a quand même accélération. A Bordeaux Métropole la situation est ainsi très tendue puisque le temps de commercialisation s'est réduit à 9 mois", diagnostique François Cheminade, secrétaire de l'Observatoire immobilier du Sud-Ouest (Oiso), présidé par Laurent Mathiolon, qui présentait ce vendredi matin les données statistiques du marché pour le 1er semestre 2016.

Si les délais de commercialisation de lots à bâtir sont tendus à Bordeaux, à 9 mois, ils le sont depuis l'an dernier au même niveau. Il est vrai qu'un mouvement de bascule brutal, avec un raccourcissement des délais de 3 mois, comme à l'échelle régionale, signifierait l'amorce d'une mauvaise séquence. Un délai de 6 mois pour la vente d'un lot aménagé à construire est le signe d'un emballement de la machine.





Légère baisse régionale





La baisse du nombre de lots à vendre à 2.045 en Aquitaine au 1er semestre 2016, contre 2.277 un an plus tôt, ne témoigne pas d'un effondrement. Les nouveaux lots mis en vente atteignent le nombre de 760 tandis que 910 unités ont été vendues. A Bordeaux Métropole le nombre de lots aménagés vendus est passé à 715 à la fin du 1er semestre 2016, contre 814 un an plus tôt. Tandis que 447 offres nouvelles étaient proposées et que les ventes portaient sur 482 unités. A noter que le marché semble se réguler en matière de prix. Si la taille de la parcelle à construire a baissé de 6 % en Aquitaine, à 678 m2, son prix a baissé de 2 % pour s'établir à 92.200 €. En Gironde il fallait débourser 102.000 € pour 679 m2 et à Bordeaux 120.000 € pour une surface moyenne de 470 m2.

L'assemblée de l'Oiso était accueillie par le Conseil départemental de la Gironde et Martine Jardiné, vice-présidente, a souligné à quel point il était important de pouvoir fournir les logements attendus, en prenant l'exemple d'une commune de Gironde où une entreprise ne s'est pas implantée faute de trouver l'habitat qu'il fallait pour ses salariés. Laurent Mathiolon a rappelé que le département de la Gironde accueillait 16.800 nouveaux habitants depuis 2008 et que ce dynamisme avait un impact déterminant, non seulement à Bordeaux Métropole mais aussi et surtout dans le département.