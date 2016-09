GT s’attaque à l'immobilier avec Sully

"Sully Promotion a été créé il y a 20 ans à Orléans. Nous nous sommes ensuite étendus à Tours puis Paris. Nous avons actuellement 1.200 logements dans les tuyaux dont un tiers en développement, un tiers en vente et un tiers vendu" expose Raymond Le Roy Liberge, fondateur et dirigeant de l'entreprise qui vient de s'allier à GT au sein de Sully-GT.

Finance, partenariats, développement territorial : voici les trois mots clés par lesquels le président de Sully Promotion résume sa stratégie. "Nous avons la même méthode de travail que Michel Sarrat" éclaire-t-il.

Le codirigeant de GT et le patron de Sully Promotion, qui regroupe une vingtaine de personnes pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 45 M€, se sont rencontrés dans le cadre des formations dispensées par l'association patronale EVH, qui veut concilier humanisme et performance.

"A force d'échanger, nous avons vu des convergences. Michel Sarrat voulait se diversifier tandis que nous étions à la recherche d'une opportunité pour développer notre territoire", rappelle Raymond Le Roy Liberge.

Gros volet en Vefa

Sully Promotion livre aussi bien des maisons que des logements collectifs ou des habitations de luxe. Se définissant comme "un poids moyen" à l'échelle nationale, l'entreprise réalise des unités de 9 à 100 logements.

"Nous nous attachons à l'architecture et à l'intérieur du logement, 25 % de notre production est vendue en Vefa (vente en état futur d'achèvement), d'où la possibilité de faire du logement social sans nous en apercevoir. EVH s'intéresse aux dirigeants patrimoniaux, c'est un lieu d'où émerge de nouvelles formes d'organisation" observe Ivain Le Roy Liberge, fils de Raymond, ex-ingénieur télécom et directeur général.

Cette coentreprise est contrôlée à 55 % par Sully Promotion et 45 % par GT, pour un capital social de 600.000 € qui lui permettra de viser des programmes à 10 M€. Le directeur de la coentreprise n'est autre que Pascal Bavard, créateur et développeur de GT Immobilier, qui, selon Michel Sarrat, a également eu l'idée de Sully Promotion. Avec la création de cette coentreprise, il ne fait plus de doute que le groupe GT a décidé de se diversifier pour de bon et de développer une stratégie de conglomérat. Même si le mouvement est naissant, il ne laisse aucune ambiguïté à ce sujet.

Surfer sur l'immobilier

Le marché immobilier bordelais est entré dans une phase de croissance soutenue qui ne devrait pas s'arrêter de sitôt et il n'est plus question de laisse passer ce genre d'occasion.

"Depuis quatre ou cinq ans l'entreprise ne bouge pas, même si nous avons créé une société d'intérim spécialisée. Un conglomérat oui, mais à petite échelle, à partir de l'intérieur du groupe. La limite, c'est d'avoir une cohérence d'entreprise" relève Michel Sarrat.

Primé au concours de la filière construction à huit reprises, dont huit Pyramides d'argent et deux d'or, Sully Promotion, qui construit en moyenne sur des hauteurs de sept à huit étages, entend bien s'intéresser à Euratlantique ou encore au programme des 50.000 logements. GT Immobilier tout seul n'aurait pas pu s'attaquer à de tels marchés, mais l'arrivée de Sully Promotion change entièrement les perspectives. Quand Didier Robineau, promoteur à La Rochelle, dit que Bordeaux attise toutes les convoitises, il n'exagère visiblement pas.