Le groupe Parot lance son introduction en Bourse

Comme il l'avait annoncé en janvier dernier, le groupe de distribution automobile Parot (siège à Bruges), actuellement contrôlé par Alexandre Parot et sa sœur Virginie, lance aujourd'hui son introduction en Bourse sur Alternext Paris. Son objectif est de lever 9,3 M€ pour porter son plan de développement stratégique. Parot compte mobiliser ces fonds pour financer sa croissance externe et notamment une opération d'acquisition en cours (sous-ensemble Behra). Ils porteront également une partie de l'investissement à consacrer au lancement de son offre digitale de ventes de véhicules d'occasion. Enfin, le groupe compte également consacrer une partie de ces fonds à renforcer sa notoriété.

Créé en 1978, Parot distribue des véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 12 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda et Mitsubishi, en proposant un large éventail de services associés : services après-vente (entretien, réparation...) et solutions financières (financement, assurance, garantie...). Depuis 2014, le groupe est engagé dans une stratégie de déploiement national. Après l'acquisition cette année de VO 3000 (grossiste en véhicule d'occasion à destination des professionnels) et du Groupe Behra (distributeur Ford et Mitsubishi avec 7 concessions en Ile-de-France, Loir-et-Cher, Loiret), il compte 32 sites en France et a réalisé un chiffre d'affaires pro forma 2015 de 363 M€ (périmètre historique du groupe Parot, activités périphériques agricoles, VO 3000 et groupe Behra) avec 650 collaborateurs pour près de 19.000 véhicules vendus.



Objectif : 600 M€ de CA en 2020

Le groupe précise que la forte dynamique de croissance rentable engagée depuis 38 ans s'est confirmée au 1er semestre 2016 avec un chiffre d'affaires pro forma de 192,5 M€, un Ebitda de 2,4 M€ et un résultat d'exploitation de 1 M€. Le résultat net est ressorti à -0,3 M€ du fait d'une charge exceptionnelle de 0,4 M€ liée à la cession par le groupe de ses activités périphériques et non stratégiques.

Autofinancé depuis sa création, Parot disposait au 30 juin 2016 de 23,8 M€ de capitaux propres pour un endettement net retraité de 3,6 M€, soit un taux d'endettement net limité à 15 %. Il dispose en outre d'une trésorerie de 7,1 M€.

"Après le doublement de taille réalisé entre 2001 et 2014, nous souhaitons accélérer notre dynamique de croissance forte et rentable au cours des prochaines années afin de nous hisser dans le Top 10 français des acteurs indépendants de la distribution automobile et de dépasser les 600 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2020. L'introduction en Bourse s'inscrit dans le prolongement naturel de notre histoire. Elle va nous apporter les moyens d'accélérer notre stratégie de développement et nous doter d'une notoriété renforcée auprès de nos partenaires actuels et futurs", précise dans un communiqué Alexandre Parot, président-directeur général du groupe.

Une offre digitale à l'été 2017

Pour atteindre son objectif de 40.000 véhicules vendus à l'horizon 2020, le groupe va s'appuyer sur trois leviers.

Le développement du réseau national, d'abord, en visant prioritairement les zones périurbaines où la densité de population "auto-dépendante" est particulièrement importante. L'intégration du Groupe Behra constitue la première étape de cette stratégie et d'autres pistes sont d'ores et déjà identifiées sur des zones prioritaires, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Pays de la Loire.

Le marché du véhicule d'occasion (5,6 millions d'immatriculations en 2015) ensuite, environ trois fois plus important que celui du véhicule neuf (1,9 million), plus flexible en matière de politique commerciale et moins sensible aux aléas conjoncturels. Longtemps délaissé par les professionnels de l'automobile (aujourd'hui encore deux tiers des transactions sont réalisées entre particuliers), le Groupe Parot estime qu'il représente une opportunité de développement importante. L'acquisition de VO 3000 offre à cet égard un puissant potentiel de développement.

Enfin le lancement de son offre sur Internet. Alors que 60 % des internautes se disent aujourd'hui prêts à acheter leur prochaine voiture en ligne à condition de disposer des garanties suffisantes (Baromètre TNS-Sofres Mai 2015), le groupe a décidé de développer une offre 100 % digitale de distribution de véhicules d'occasion, totalement désintermédiée, en vue d'un lancement commercial d'ici à l'été 2017. En France, Parot se distinguera en étant le seul intervenant digital à intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur et à développer une approche commerciale non plus orientée sur l'offre mais sur des besoins des cibles de clientèle avec un parcours "phygital" (digital pour l'achat et physique pour la livraison et l'entretien) et des services inédits.