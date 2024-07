Législatives : ces figures politiques de Nouvelle-Aquitaine qui jouent leur place à l'Assemblée

François Hollande en Corrèze

Un ancien président au Parlement ? Valéry Giscard d'Estaing a été le seul à le faire. François Hollande s'y voit bien. Sous la bannière socialiste dans l'alliance du Nouveau Front populaire, l'ex-maire de Tulle mène la course (avec 37,6 % au 1er tour) dans une triangulaire face au Rassemblement National (30,9 %) et LR (28,6 %) dans son fief corrézien.

Mais sur cette terre chiraquienne, le front républicain n'aura pas lieu. Le candidat de droite Francis Dubois a refusé de se plier aux demandes de désistement venant aussi bien de François Hollande que du patron des LR Eric Ciotti désormais allié au RN. L'entrée de l'ex-chef de l'État à l'Assemblée nationale dépendra de la porosité du vote entre la droite et l'extrême droite.

Thomas Cazenave en Gironde

Le ministre du Budget en terre indécise sur la 1ère circonscription girondine. Avec 38,3 % des voix - comme en 2022 - le député sortant Thomas Cazenave n'a devancé que de 4 points sa concurrente écologiste Céline Papin au 1er tour. La gauche a largement progressé par rapport à 2022, tout comme le RN avec Bruno Paluteau qui, grâce à une participation record, a rassemblé trois fois plus de bulletins qu'il y a deux ans pour représenter cette fois 21 % des voix.

Une position d'autant plus délicate pour le ministre macroniste que les 4 % récoltés par la candidate centriste arrivée quatrième devraient se répartir entre lui et son adversaire du NFP. La triangulaire au nord de Bordeaux dans une circonscription historiquement à droite sera regardée de près.

Boris Vallaud dans les Landes

Le chef des députés socialistes en sursis. Dans la 3e circonscription des Landes, le RN a doublé son score par rapport aux législatives 2022 en rassemblant près de 36 % des voix. Si Boris Vallaud est devant d'une courte tête (37,1 %), le second tour offrira un face à face serré.

Le candidat Ensemble (16 %) et le candidat LR (7 %) ont tous deux été défaits et n'ont pas appelé explicitement à voter pour le président du groupe socialiste à l'Assemblée. A droite, Brice Saint-Cricq a indiqué avoir « du respect pour les électeurs du RN qui, pour se faire entendre, ont choisi les urnes plutôt que la rue ». A l'image de la tête de son parti qui a fait allégeance à Marine Le Pen.

Sacha Houlié dans la Vienne

Le président de la commission des lois est dans la même posture que son ministre du Budget. Arrivé en tête avec 33,2 % dans sa circonscription poitevine, Sacha Houlié, jeune marcheur de la première heure, est talonné par l'insoumise Valérie Soumaille (28,6 %) puis Estelle Chevalier pour le RN (24,4 %).

Une triangulaire où les voix du candidat divers gauche arrivé 4e avec 10,2 % vont là aussi être déterminantes, dans une circonscription où la participation s'est envolée à plus de 72 %. En Nouvelle-Aquitaine, seuls quatre candidats centristes sont arrivés en tête dimanche dernier.

Geneviève Darrieussecq dans les Landes

La femme politique landaise sauvée par le front républicain ? Au 1er tour, la député sortante et ancienne ministre macroniste Geneviève Darrieussecq a été devancée de presque dix points par la candidate RN Véronique Fossey, forte de 37,2 % des voix. Mais le désistement de sa rivale socialiste Marie-Laure Lafargue, ex-présidente du club Basket Landes, arrivée troisième avec 27 % pourrait changer la donne.

Hélène Laporte dans le Lot-et-Garonne

Et si les 49,3 % récoltés par Hélène Laporte étaient à la fois sa force et sa faiblesse ? La vice-présidente de l'Assemblée nationale a manqué de quelques centaines de voix l'élection directe au 1er tour. Ses adversaires ont été relégués loin derrière : 26,9 % pour l'union de la gauche et 22 % pour Ensemble.

Mais depuis, le front républicain s'est organisé et le binôme du NFP - Christophe Courrègelongue et Maud Caruhel, la conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire - va affronter seul celui de la députée sortante. La droite absente de cette 2e circonscription du Lot-et-Garonne, le réservoir de voix de l'extrême droite semble limité. Mais l'avance colossale du parti, qui culmine à presque 12.000 voix d'avance, paraît irrattrapable.

Grégoire de Fournas en Gironde

La remontée du Médoc, nouvelle édition. Ce n'est pas le nom d'une compétition sportive mais le défi dans lequel s'engage à nouveau la candidate socialiste Pascale Got. Après une remontée insuffisante de dix points en 2017 au second tour, l'élue départementale est arrivée deuxième dimanche, onze points derrière le député sortant Grégoire de Fournas et ses 42,3 %. La candidat macroniste s'est lui retiré et a donné pour consigne de faire barrage à l'extrême droite sans pour autant plébisciter son adversaire de gauche.

Devenu premier député RN de Gironde en 2022 avec son homologue blayaise Edwige Diaz, le viticulteur Grégoire de Fournas pourra tout de même miser sur son avance et sur les voix du candidat divers droite arrivé cinquième. Un duel dans tous les cas serré pour un député sortant dont les propos xénophobes prononcés dans l'hémicycle début 2023 avaient marqué.

