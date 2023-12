À Bordeaux, le Grand Parc bientôt Territoire zéro chômeur

Trois ans après les élections municipales, la promesse de la majorité écologiste est en passe d'être tenue. La candidature du quartier du Grand Parc à Bordeaux pour intégrer l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée a été validée par le conseil d'administration de l'association responsable du programme le 11 décembre dernier.

« C'est un soulagement, ça fait trois ans qu'on travaille sur le dossier », indique à La Tribune Stéphane Pfeiffer, adjoint à l'urbanisme, à l'habitat et à l'ESS. « C'est d'autant plus un soulagement qu'on a élargi le périmètre et retravaillé le dossier car l'État nous a annoncé en avril que le quartier prioritaire de la ville au Grand Parc allait doubler de taille. »

Le périmètre concerné abrite désormais plus de 10.000 habitants, contre 4.500 initialement, pour un taux de chômage étourdissant qui s'élève à 16 %. Avec l'élargissement, sont désormais inclues les entreprises du secteur Ravezies, qui pourront également se mobiliser pour accueillir des personnes éloignées de l'emploi.

La mairie prévoit de créer des emplois adaptés à la demande du quartier pour rediriger des personnes éloignées de l'activité depuis plus d'un an. Une trentaine d'emplois (pour 10 à 15 équivalents temps plein) est ainsi prévue pour la première année, comme l'avait révélé la municipalité en février, dans les domaines de l'alimentaire, des services aux habitants, des espaces verts et de l'économie circulaire.

Budget de départ

« Le gros du travail va être de mobiliser les entreprises et les demandeurs d'emploi. On s'engage dans une expérimentation qui va dépasser le cadre strictement politique, la montée en puissance va se faire sur la longue durée », admet Stéphane Pfeiffer.

Le projet bordelais attend désormais la validation et le décret du Conseil d'État qui devrait intervenir au premier trimestre 2024. L'entreprise à but d'emploi (EBE) sera ensuite conventionnée pour recevoir les financements, abondés par l'État et par le Département de la Gironde.

Deux aides seront versées pour chaque équivalent temps plein créé : une contribution annuelle au développement de l'emploi qui représente 95 % d'un Smic, ainsi qu'une dotation unique d'un montant similaire. Ainsi, avec une quinzaine d'équivalent temps plein, l'expérimentation du Grand Parc percevrait environ 50.000 euros d'aides au démarrage, sans compter la subvention municipale.

Le quartier sera ainsi le second territoire labellisé en Gironde, après la ville de Castillon-la-Bataille qui l'avait obtenu à l'été 2022. Dans le département, Mérignac et la Communauté de communes de Estuaire convoitent également l'habilitation tandis que cinq autres territoires sont déjà habilités dans la région : Poitiers et Châtellerault (Vienne), Pau (Pyrénées-Atlantiques), Mauléon (Deux-Sèvres) et la Communauté de communes de Noblat (Haute-Vienne).

