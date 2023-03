Forêt des Landes : l'État débloque 7,6 millions d'euros pour contrer les incendies

La Forêt des Landes enfin soutenue ! Le ministère de l'Agriculture a annoncé ce lundi 6 mars la mobilisation de 7,6 millions d'euros pour renforcer la lutte active face au retour du risque incendie estival. Une aide réclamée de longue haleine par les élus du territoire après les incendies qui ont ravagé plus de 32.000 hectares de forêts dans le sud de la Gironde à l'été 2022.

Première urgence : réaménager les pistes et fossés utiles à l'intervention des soldats du feu et aux forces de Défense contre le risque incendie (DFCI). 4,2 millions d'euros seront alloués rien qu'à ce titre, tant les dégradations infligées par les feux 2022 ont été sévères dans le plus grand massif sylvicole de France.

Le plan prévoit également le renforcement des équipes de terrain et des programmes de prévention de l'association régionale DFCI via une dotation d'1,8 million d'euros. Avec pour mission de professionnaliser des bénévoles - un public qui s'est révélé décisif l'an passé dans la gestion de la crise - afin d'améliorer la surveillance et l'entretien du milieu forestier. Le reste de l'enveloppe, soit 1,6 million d'euros, servira au déploiement de caméras de vidéosurveillance à disposition du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours).

Ces aides ne constituent qu'un plan d'appoint en attendant les résultats de la mission sénatoriale, qui durant tout le mois de mars auditionne des structures responsables de la gestion du risque incendie en France et en particulier sur la forêt des Landes de Gascogne. Les sénatrices de Gironde et leurs homologues doivent formuler une proposition de loi dès le début du mois d'avril pour préparer le Sud-Ouest et les forêts du pays au retour du risque incendie, déjà très élevé en raison de la sécheresse hivernale.

