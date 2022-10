Incendies : Emmanuel Macron dévoile sa nouvelle stratégie face aux feux de forêt

La France doit adopter une "stratégie nouvelle" de lutte et de prévention contre les incendies après les feux de forêt gigantesques qui ont marqué l'été, tout particulièrement en Gironde et dans les Landes, a déclaré vendredi Emmanuel Macron, comme il l'avait esquissé sur le terrain en Gironde au cœur de l'été. Il a prévenu que cet "été exceptionnel" ne "le sera peut-être pas autant" à l'avenir en raison du changement climatique, lors d'une cérémonie d'hommage aux acteurs de la lutte anti-incendie, ce vendredi 28 octobre, dans la salle des fêtes de l'Elysée,.

Le chef de l'Etat a annoncé la plantation d'un milliard d'arbres d'ici dix ans et une enveloppe supplémentaire de 150 millions d'euros à destination des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) en 2023, afin de renforcer la lutte contre les feux de forêt par de nouveaux moyens humains et matériels. Le chef de l'Etat a également indiqué qu'un "plan de soutien au volontariat" dans les Sdis allaient être mis en place. L'objectif est d'"allonger la durée pendant laquelle les entreprises pourront libérer leur sapeur-pompier volontaire", en indemnisant "mieux les entreprises citoyennes".

Emmanuel Macron a annoncé son intention de porter à seize le nombre de Canadair en France d'ici 2027, contre douze aujourd'hui, au sein d'un plan global de "réarmement aérien d'urgence" contre les feux de forêt de 250 millions d'euros.

"Nous allons investir massivement pour que d'ici la fin du quinquennat ces douze" Canadair déjà en service "soient remplacés et que leur nombre soit porté jusqu'à 16", a déclaré le chef de l'Etat alors que le volume et la disponibilité des moyens aériens ont été questionnés cet été par les élus du Sud-Ouest.

Il a aussi indiqué que deux hélicoptères lourds seraient prochainement acquis, après un été marqué par de gigantesques feux en France.

