De Marmande à Bordeaux, Maud Caruhel, le nouveau visage de l'ESS en Nouvelle-Aquitaine

Si Pascal Duforestel était jusqu'à présent conseiller délégué à l'économie sociale et solidaire (ESS) au sein du conseil régional, la Nouvelle-Aquitaine a créé, pour ce nouveau mandat d'Alain Rousset, une vice-présidence dédiée à l'ESS et rejoint ainsi l'Ile de France et l'Occitanie, également dotées de ces postes.

Engagement associatif ancien



Ce qui est communément appelé aujourd'hui économie sociale et solidaire a finalement toujours fait partie du parcours de Maud Caruhel, 46 ans et native de Libourne, près de Bordeaux. Après des études de sciences économiques en gestion industrielle à l'université de Caen et une dernière année en sociologie et développement local à Toulouse, elle raconte avoir toujours été engagée dans des associations : humanitaires, de parents d'élèves, en tant que conseillère de quartier... Originaire de Normandie, sa première expérience professionnelle sera celle de la gestion des emplois jeunes de la mairie de Dreux, ville de 30.000 habitants dans l'Eure-et-Loire.

Depuis une douzaine d'années, c'est à Marmande qu'elle vit désormais, avec son fils. Jusqu'à sa prise de poste à la Région en août dernier, celle qui est passionnée de théâtre et de cinéma, dirigeait une recyclerie associative sur le Villeneuvois, en Lot et Garonne. Elle en a démissionné pour se consacrer à ses deux mandants locaux.



"Travailler dans le collectif"

"J'étais très branchée humanitaire quand j'étais jeune, puis ce sont mes stages lors de mes études universitaires qui m'ont amené à être plus orientée sur des structures de l'insertion. J'ai acquis cette double casquette économie et sociale, qu'on appelle depuis quelques années d'économie sociale et solidaire", raconte-t-elle à La Tribune. Ce parcours "s'est fait tout naturellement" poursuit-elle :

"C'est ce qui me porte, de mettre l'humain au cœur du projet, de travailler dans le collectif, d'être dans ces dynamiques de territoires que les structures de l'ESS permettent aussi. C'est ce positionnement de réflexion sur les besoins que l'on peut avoir sur un territoire pour identifier les manques qu'il y a et, derrière, ce qu'on peut construire de façon collective".

Maud Caruhel, au conseil régional (crédits : Agence APPA)

Quant à la politique, Maud Caruhel n'en est pas non plus à son premier essai. Si elle a "toujours baigné dans cet engagement" avec un père conseiller départemental et maire de sa commune à Granville en Normandie, elle s'est ainsi "tout naturellement" présentée aux élections municipales de sa commune, à Marmande. Elle y est adjointe au maire (PS) en chargé des politiques innovantes.

Une nouvelle vice-présidence pour l'ESS

Lorsque le président de la Région Nouvelle-Aquitaine lui propose cette nouvelle vice-présidence, Maud Caruhel se souvient avoir été "tout de suite enthousiasmée". Car si une délégation menée par Pascal Duforestel existait depuis la création du service ESS à la Région en 2015, la vice-présidence "était vraiment une volonté d'aller dans la continuité de ce qui avait été porté" à la Région, avec notamment le budget dédié à l'ESS depuis 2015 ou encore la récente convention quinquennale signée entre la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux pour coordonner aux mieux leurs différentes actions en faveur de l'ESS.

Pour Alain Rousset, Maud Caruhel était la candidate idéale pour ce poste. "Les hommes et les femmes qui s'engagent dans ce domaine là ont un cœur extraordinaire, une bienveillance, ils passent un temps fou à s'occuper des autres et j'ai toujours été fasciné par l'humanisme et l'altruisme. Ça préfigure une forme d'économie plus humaine. Maud Caruhel est là dedans, c'est non seulement son engagement mais aussi sa compétence et son ouverture", s'enthousiasme Alain Rousset à l'évocation de cette nouvelle vice-présidence.

"Que l'ESS devienne la norme"



Conseiller délégué à l'ESS à la Région, Pascal Duforestel voit lui-aussi d'un très bon œil la création de cette nouvelle vice-présidence. Il voit en Maud Carhuel "quelqu'un de dynamique et très volontaire, donc qui s'engage pleinement dans ce mandat et qui a dû renoncer à sa carrière professionnelle dédiée de longue date à l'ESS notamment à l'insertion. C'est aussi un gage de sérieux d'avoir quelqu'un qui connaît une partie de l'ESS". Le plus gros challenge que Maud Caruhel devra relever à ce poste, résume-t-il, est tout d'abord de "faire en sorte que l'ESS devienne la norme et non pas l'exception, c'était une dynamique récurrente qu'on s'était donné sur le précédent mandat". Mais aussi, ce "qui sera plus quotidien, d'éviter de se cantonner dans l'économie de la réparation et montrer que l'ESS ce n'est pas que ça."

Maud Caruhel le sait, une partie importante de sa vice-présidence sera de poursuivre et d'amplifier le développement de l'ESS au niveau de la Région Nouvelle-Aquitaine. Mais aussi, "de faire en sorte que tous les territoires soient porteurs de projets ou déjà existants, de faire émerger des projets ESS sur les territoires." Poursuivre également les partenariats, à l'image des cinq feuilles de route signées avec les douze départements. Outre le sixième Forum national de l'économie sociale et solidaire qui s'est tenu à Niort (Deux-Sèvres) du 19 au 21 octobre, la ville de Bordeaux a également décroché la présidence du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, pour succéder à Séoul.

L'objectif, pour Maud Caruhel, "avoir cette visée internationale que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. On était adhérents à ce réseau mais là nous allons être dans l'accueil et dans l'administration de ce réseau international. Jusqu'à présent, nous avions des coopérations européennes, des investissements dans les réseaux nationaux de l'ESS. Nous sommes vraiment dans cette continuité, ce maillage et cette mise en avant des démarches collectives sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine."

