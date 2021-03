"L'économie sociale et solidaire doit être intégrée à la fabrique de la ville"

LA TRIBUNE - Atis vient de fêter ses dix ans d'existence. Avec le recul, comment définissez-vous l'innovation sociale et quel est le rôle d'Atis ?

ÉLISE DEPECKER - L'innovation sociale c'est une nouvelle manière de répondre à une problématique sociale ou environnementale existante ou émergente sur le territoire mais mal couverte par les dispositifs publics ou privés. Parmi les problèmes émergents on peut citer, par exemple, le vieillissement de la population en milieu rural, et parmi les problèmes structurels la question du chômage de longue durée qui est abordée par la démarche Territoire zéro chômeur. L'innovation sociale peut venir d'une collectivité locale, d'une entreprise petite ou grande, d'un collectif de citoyens ou de porteurs de projet. Atis se concentre plutôt sur l'accompagnement de ces entrepreneurs individuels qui cherchent à apporter leurs propres réponses. Atis intervient en général très en amont, au stade de l'idée, pour la structurer. C'est, par exemple, la Fumainerie qui défend une vision de l'assainissement de demain autour des toilettes sèches qui marque une rupture ou le projet Habitat des Possibles sur l'habitat partagé en milieu rural.

Comment sélectionnez-vous les projets que vous accompagnez ?

Avec une double logique d'équilibre territorial et d'innovation sociale. En Gironde, où il y a beaucoup de projets entrants, on est particulièrement attentifs à ce que le projet soit distinctement nouveau dans sa réponse au besoin, sa manière de procéder et son mode d'organisation. La démarche ne doit pas forcément être inédite dans l'absolu mais sur le territoire. C'est par exemple le cas de la coopérative funéraire Syprès. On fonctionne aussi de manière inversée avec la Fabrique à Initiatives en identifiant une problématique avec un partenaire public ou privé et en cherchant des personnes ou des structures capables de porter le projet. C'est par exemple le cas de l'offre de conciergerie dédiée aux seniors qui a été confié à la Conciergerie Solidaire ou encore la Scic (société coopérative d'intérêt collectif) Loc'Halles Bio qui réunit aujourd'hui 70 agriculteurs bio de Gironde et Lot-et-Garonne.

Quelles sont les problématiques les plus fréquemment abordées ?



On constate une montée des projets relevant de l'économie circulaire, du réemploi et du zéro déchet, comme BoxEaty ; les questions liées à l'alimentation, à l'instar du projet de compagnon numérique pour les maraîchers en conversion bio développé par Elzeard ; et les démarches de proximité liées à la vie de quartier, au quotidien des gens. On rencontre aussi beaucoup d'initiatives nées d'une problématique personnelle ou familiale à laquelle le porteur de projet décidé de répondre parce qu'il ne trouve pas de solution existante.

Elise Depecker et une partie de l'équipe d'Atis (crédits : Agence APPA)

Concrètement, qu'est-ce que signifie...