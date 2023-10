Santé mentale : Cuidam annonce un déploiement national de son dispositif pour les étudiants

Lancé il y a deux ans par trois étudiants en master à Sup de Pub Bordeaux, le dispositif Cuidam se déploie désormais au niveau national. Après Bordeaux, le site dédié au soutien psychologique des étudiants de l'enseignement supérieur est désormais disponible à Agen, Nantes et Lyon. Six établissements le proposent à leurs étudiants. Car selon le modèle économique adopté, le service est gratuit pour l'étudiant mais payant pour l'établissement qui achète l'accès à la solution ainsi qu'un pack de consultations réalisées en ligne par des professionnels de santé ciblés : psychologues cliniciens, psychologues du travail, psychologues sexologues, psychologues addictologues ou éducateurs spécialisés.

« 33 % des jeunes ne vont pas voir un spécialiste ni même un généraliste et 70 % des étudiants étaient en situation de détresse psychologique en 2022, rapporte Liam Donne, co-fondateur de Cuidam. Avec l'arrivée du Covid, plusieurs initiatives à l'instar de Santé Psy Étudiant ont pris conscience de la nécessité de faciliter l'accès aux soins en proposant huit séances de psychologie remboursées par l'Etat. Mais si ces dispositifs sont encourageants, les temps d'attente pour décrocher un premier rendez-vous sont très longs, allant souvent de deux mois à deux ans en fonction des régions. Des délais qui ne permettent pas de répondre aux besoins urgents des patients d'être pris en charge ! »explique Liam Donne.

Cuidam se présente sous la forme d'un site sur lequel se rend l'étudiant d'un établissement client. Il est invité à répondre à trois questions afin de poser des mots sur sa situation. Le dispositif suggère alors une liste de professionnels en mesure de répondre à ses besoins. L'étudiant peut bénéficier d'au moins trois séances d'accompagnement de 45 minutes dans des délais courts.

La plateforme propose aussi du contenu en matière de sensibilisation (crédits : Cuidam).

Quidam vise une soixantaine d'établissements

En septembre, Cuidam a multiplié par quatre le nombre d'inscrits pour atteindre les 3.000 étudiants potentiellement touchés. Des professionnels partenaires ont de ce fait été recrutés. « Ils sont une trentaine aujourd'hui, sachant que nous avons une liste d'attente d'autres professionnels en prévision d'un déploiement plus important », explique Liam Donne. Car pour atteindre la rentabilité, Cuidam vise une soixantaine d'établissements clients, une trentaine pour commencer fin 2024. « Nous devrions être viables d'ici 2025. » En attendant, l'entreprise va accélérer la commercialisation et travaille sur une application en 2024 pour rendre la solution plus accessible.

« L'intérêt est multiple pour un établissement. Les responsables pédagogiques sont démunis sur les sujets de santé mentale qui ont un impact sur la fidélisation, l'image mais aussi la performance d'un établissement », explique Liam Donne.

Les établissements du secondaire pourrait être approchés dans un second temps. « Nous avons l'ambition de devenir le compagnon en santé mentale de tous les apprenants », assure Liam Donne. D'autres acteurs pourraient également être approchés, en particulier les assureurs. Mais rien n'a, à ce stade, été acté.

