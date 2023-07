Dépist&vous, cette plateforme numérique personnalisée pour prévenir le cancer

Médecin anesthésiste réanimateur à l'Institut Bergonié, centre régional de lutte contre le cancer à Bordeaux, Charlotte Berthaut avait le sentiment d'arriver trop tard dans la prise en charge des malade du cancer. « Le fait de ne pas pouvoir agir en amont générait de la frustration, sachant par ailleurs que des patients disaient « ah si j'avais su ! », « ah oui j'ai oublié » ou « on ne m'en a pas parlé », rapporte-t-elle. La faute donc à un manque d'information et à l'oubli dans un pays, la France, où « culturellement on ne va pas chez son médecin quand on est en bonne santé ». Or, Charlotte Berthaut le rappelle :

« 40 % des cancers pourraient être évités grâce à la prévention et au dépistage ! Sur les 20 millions de dépistages de cancer recommandés par l'assurance maladie moins de la moitié sont réalisés chaque année. La France stagne à des chiffres bien en dessous des standards européens. »

Personnalisation et pédagogie via le digital

Charlotte Berthaut démissionne donc en 2020 et crée Dépist&vous à Bordeaux, une entreprise qui propose une plateforme digitale d'accompagnement au dépistage précoce des cancers du sein, du col de l'utérus et colorectal. « Il s'agit des trois cancers concernés par le dépistage organisé. Le mélanome sera ajouté dès la fin de l'année », annonce la désormais cheffe d'entreprise. Objectif de cet outil : permettre au patient d'avoir les clés pour rester en bonne santé et lui poser les bonnes questions au bon moment dans le cadre d'un parcours individualisé et pédagogique.

La plateforme donne accès à des questionnaires médicaux rapides basés sur les recommandations de la Haute autorité de santé qui permettent d'évaluer les rendez-vous de dépistage à organiser. Un calendrier est alors défini et des rappels envoyés par SMS ou mail pour prévoir les examens. « C'est comme un carnet de vaccination, mais c'est un carnet de dépistage. » La plateforme délivre également de l'information de façon pédagogique, notamment sous forme de vidéo. Elle donne accès aux dernières actualités, propose un annuaire des professionnels de santé et bientôt de la télé-consultation de prévention.

« L'idée, c'est d'amener les patients vers une conduite responsable en matière de dépistage pour eux-mêmes et la société. Plus de prévention c'est moins de tension dans les hôpitaux, sur les médecins et moins de dépenses de santé. » Dépist&vous rappelle que le coût de prise en charge des cancers digestifs représente en moyenne deux milliards d'euros principalement dus à l'hospitalisation. Le coût moyen des dépenses de santé pour un patient atteint de cancer du côlon est de 25.000 euros et pour un cancer du poumon de 20.000 euros.

Un modèle en BtoBtoC

Si la plateforme est actuellement ouverte et gratuite pour le grand public, Dépist&vous proposera un modèle en BtoBtoC (Business to Business to Consumer) dès le mois de septembre 2023 qui marquera le lancement de la commercialisation via l'achat d'une licence annuelle. L'entreprise cible en particulier les assurances santé et mutuelles pour leurs adhérents, les entreprises dans une démarche RSE/QVT pour les salariés et les établissements de santé pour les soignants.

« Dépist&vous veut rendre l'outil gratuit pour l'utilisateur final mais payant pour le prescripteur. La prévention ce n'est pas uniquement l'affaire de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Beaucoup d'acteurs voient la prévention comme une dépense à l'instant T et en attendent un retour sur investissement rapide, mais cela ne fonctionne pas comme ça. »

Elle reconnait malgré tout que les mentalités sont en train de changer en entreprise dans la mesure où la fidélisation passe aussi désormais par l'engagement social et sociétal. « Près de 90 % des salariés interrogés dans le cadre d'un récent sondage Ifop estiment que l'entreprise a un rôle à jouer en prévention santé », expose Charlotte Berthaut qui rappelle qu'il y a un fort taux d'absentéisme lié au cancer en entreprise. « Deux tiers des patients atteints d'un cancer sont en mi-temps thérapeutique et 20 % ne travaillent plus à cinq ans. »

Un volet R&D

Derrière la solution informatique se cache également tout un pan de recherche sur l'apport du numérique dans une stratégie de prévention. Dépist&vous évaluera l'impact de sa solution. Une première étude réalisée en 2022 auprès de 1.500 personnes a permis d'établir que 59 % des personnes interrogées avaient moins de 50 ans, 65 % étaient des femmes, 13 % n'avaient pas de médecin traitant. Le taux d'engagement s'élevait à 90 % entre l'inscription et la réponse aux questionnaires. Enfin, plus de 90 % recommandaient la plateforme et la trouvaient facile d'utilisation et utile selon des données délivrées par Dépist&vous.

La société bordelaise a signé ses premiers contrats qui prendront effet en septembre ou octobre, notamment avec Mutualia Grand Ouest qui permettra de toucher 36.000 femmes. « Il y a 50 millions de personnes à toucher en France entre 18 et 80 ans », rappelle Charlotte Berthaut. Dépist&vous envisage une levée de fonds en 2024 pour recruter et continuer à développer la plateforme.