Brive-la-Gaillarde se lance le défi de réduire de 85 % sa facture d’électricité

L'objectif est clair : « devenir un territoire intelligent et durable ». La Ville de Brive-la-Gaillarde et le groupement piloté par Bouygues Energies & Services et associant Spie batignolles malet ont signé, le 13 juin, un marché global de performance sur cinq ans pour s'engager vers la transition énergétique et numérique. Le chantier débutera en octobre par la rénovation de l'éclairage public en remplaçant, en trois phases, ses 9 430 luminaires par des LED. Ils seront déployés jusqu'en octobre 2025 en commençant par l'ouest de la ville puis le centre-ville dès octobre 2024 et enfin le reste de la cité gaillarde en 2025.

Un éclairage qui sera plus économe pour diviser par cinq la facture avec un investissement de 10,7 millions d'euros. « Nous allons réduire notre consommation qui passera de 5 millions de kWh à 800 000 kWh », annonce Frédéric Soulier, le maire (LR). « C'est un saut pour avoir une meilleure maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Sur cinq ans, l'économie sera de 3,5 millions d'euros sur la base du prix du kWh de 2021. L'objectif est de contribuer à la transition énergétique et de devenir une ville plus efficiente et moins énergivore. »

Lire aussiLegrand confirme ses objectifs porté par la quête d'efficacité énergétique

Un inventaire des points lumineux a été réalisé révélant la vétusté et l'obsolescence de 5 613 d'entre eux, 3 412 étant moyens et 863 en bon état. L'ensemble des luminaires du centre-ville seront équipés du système de télégestion Citybox de Bouygues Energies & Services.

« Créer un nouveau réseau connecté Lora »

Ce boîtier connecté permettra de piloter chaque luminaire de manière autonome. En outre, il intégrera à terme de nouveaux équipements et services sans travaux de génie civil. « Cette nouvelle technologie va créer un nouveau réseau connecté LoRa qui sera propriété de la Ville, la première brique vers un territoire intelligent », ajoute l'élu. La seconde prendra la forme d'une plateforme numérique IoT (Internet of Things) pour superviser les objets connectés de la Ville. « Nos agents vont changer de métier avec l'appropriation de nouvelles technologies et une amélioration du service aux citoyens », constate-t-il.

Cette plateforme pilotera à distance l'éclairage public et la nouvelle sonorisation pour animer le centre-ville. En outre, seize installations sportives extérieures bénéficieront d'un nouvel éclairage 100 % LED. La Ville pourra suivre en temps réel ses consommations, détecter très rapidement les pannes et réparer plus vite. L'ambition est de rallumer l'éclairage entre minuit et 5 h. Par ailleurs, les niveaux d'éclairage retenus sont les plus faibles pour prendre en compte la biodiversité.

A terme, la plateforme IoT évolutive traitera d'autres informations, occupation des places de stationnement, comptage des flux, remplissage des poubelles, suivi des consommations d'eau, de gaz et d'électricité, qualité de l'air... « Une pâte à modeler qu'on affinera au fur et à mesure pour rendre compatible nos systèmes les uns avec les autres avec une gestion verticalisée », espère-t-il.

Lire aussi« Les objets connectés qui nous entourent sont autant de portes d'entrée pour des cyberattaques »

Mise en lumière des bâtiments

La Ville en profitera pour lancer son plan lumière et mettre en valeur huit monuments et sites comme la collégiale Saint-Martin, l'Hôtel de Ville, le pont Cardinal et les berges de la Corrèze. « C'est une vraie révolution pour les usages et la vie de tous les jours des Brivistes et des agents », assure Dominique Néel, directeur général délégué de Bouygues Energies & Services. « Pour l'énergie ce contrat a été réfléchi depuis plus de deux ans avant la guerre en Ukraine et la hausse des prix qui impacte fortement les collectivités. »

Les luminaires seront fournis à Bouygues par ABEL Eclairage basée à Brive qui emploie 85 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 16 millions en 2022 dont 10 à l'export. « C'est un challenge car on est le régional de l'étape mais on a envie de participer à cela », lance Denis Pomarel, le PDG. « Il y aura une programmation globale avec possibilité de gérer de chaque point lumineux en fonction de ce que voudra faire la Ville et d'adapter à distance les puissances en fonction des lieux et usages qu'on soit en centre-ville, en zone industrielle ou résidentielle. » L'entreprise planche sur deux marchés de ce type en France, après la prise de conscience des élus suite à la crise énergétique.