La startup bordelaise Pollen Robotics en finale du XPrize avec son robot Reachy

Elégant et l'air serviable, malgré les deux antennes qui lui sortent de la tête, ses yeux caméras dépareillé et son absence de bouche, Reachy, robot conçu et réalisé par l'équipe de la startup bordelaise Pollen Robotics, dirigée par Matthieu Lapeyre, est peut-être en route pour la gloire. En tout cas pour la finale de la cuvée 2021 du concours XPrize, dont l'ultime épisode se déroulera en 2022 à l'issue d'une nouvelle série de tests. D'abord parce que Reachy, développé par cette startup fondée en 2016 par d'anciens chercheurs de l'Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique) de Bordeaux, est le seul avatar robotique français sélectionné pour la finale du prix international XPrize organisé par la fondation du même nom.

Pollen Robotics fait partie des 15 derniers candidats mondiaux pour ce prix axé sur l'innovation robotique, financé en l'occurrence par la compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways (ANA). Au début le jury avait qualifié 77 équipes, nombre ramené ensuite à 38 en avril dernier pour les demi-finales puis à 15 en septembre pour la finale.

Un casque de réalité virtuelle pour entrer en Reachy

"L'objectif du concours consiste à créer un avatar robotisé pilotable à distance. Il s'agit d'un avatar humanoïde. Certains sont complétés avec des jambes ou encore avec des roues. De notre côté nous avons opté pour une plateforme mobile avec des roues. Pour piloter le nôtre il suffit d'un casque de réalité virtuelle. Reachy peut interagir en temps réel avec son environnement et ses utilisateurs. La première fois que j'ai mis le casque et que j'ai vu par les yeux de Reachy, j'ai eu l'impression de jouer à un jeu vidéo" rembobine Matthieu Lapeyre.

Reachy profilé pour le secteur hôtellerie-restauration ? (Pollen Robotics)

Une expérience troublante puisque Reachy intervient bien dans le monde réel et non virtuel. Reachy est bardé de capteurs et de l'incroyable capacité d'agir par lui-même, de façon autonome, pour accomplir certaines tâches ou bien d'être téléopéré à grande distance. On l'aura compris, Reachy est appelé à gagner en intelligence artificielle.

8 millions de dollars à partager entre les trois premiers

"Le concours XPrize se déroule à partir de différentes épreuves interactives. Il y a un juge qui se trouve avec le robot, comme un simple usager, et un autre juge qui pilote le robot. Ce sont ces expériences partagées qui permettent au jury de se prononcer" dévoile Matthieu Lapeyre.

Pierre Rouanet et Matthieu Lapeyre avec Reachy (Pollen Robotics)

Ce concours international est très richement doté, à hauteur de 10 millions de dollars, dont 8 millions de dollars pour les trois premiers (soit 5 millions pour le gagnant, 2 millions pour le deuxième et 1 million pour le troisième).

"Tous les candidats qualifiés pour la finale, comme nous, sont assurés de toucher 100.000 dollars" complète le patron de Pollen Robotics.

La cible de Reachy est nouvelle, il s'agit des services à la personne

La startup bordelaise a présenté pour la première fois cet avatar robotique conçu en "open source" (matériel libre de droit que tout un chacun peut modifier à sa guise -Ndlr) au CES 2020 à Las Vegas. Le fait qu'il soit en mode libre de droit en matière de technologie, n'empêche pas Reachy d'être un robot qui est mis sur le marché.

"Nous sommes les seuls à présenter un robot qui est mis sur le marché et vendu. Tous les autres candidats sont arrivés avec des prototypes. Reachy représente une nouvelle génération de robots. L'industrie a été robotisée, la logistique l'est désormais en partie. Avec Reachy nous nous attaquons au secteur des services à la personne. Reachy est capable de servir à boire, à manger, d'assurer le service, bref de s'occuper d'un grand nombre de tâches barbantes, en particulier pour les personnes âgées" éclaire Matthieu Lapeyre.

Personne ne sait encore quel sera le destin de Reachy, mais il est clair que les fonctions automatisées qu'il porte ont de l'avenir.