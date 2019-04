La transformation numérique, un fil supplémentaire entre universités et entreprises ?

Quatre étudiants, quatre mois, une problématique de transformation numérique. C'est le principe du programme national Disrupt Campus dont la déclinaison à Bordeaux vient d'achever sa deuxième édition. Plusieurs entreprises ont participé au dispositif en 2018 et 2019 dont A2M Proximétal, Crédit-Mutuel du Sud-Ouet, Immersion et Groupama. Elles ont collaboré avec des étudiants de L3 et master 1 en informatique, intelligence économique, banque-finance, management de projet ou encore Staps. "Pour les étudiants c'est une expérience très enrichissante autour d'une application concrète de leurs savoirs théoriques avec un travail en équipe pluridisciplinaire sur le principe du design thinking et du prototypage", souligne Antoine Blanchard, chargé de mission à l'Université de Bordeaux.

Chaque groupe d'étudiants a des rendez-vous réguliers avec un référent dans l'entreprise qui leur soumet sa problématique. "Ils rencontrent l'ensemble des interlocuteurs concernés au sein et autour de l'entreprise pour cerner et approfondir tous les enjeux et aspects propres au cas d'usage sur lequel ils travaillent", ajoute Antoine Blanchard. De leur côté, les entreprises, qui doivent s'acquitter d'un ticket d'entrée de 4.000 € HT et consacrer du temps aux étudiants, peuvent bénéficier de la solution mise au point soit en la déployant en interne, soit en confiant la poursuite du projet aux étudiants sous forme de stage ou de recrutement.

Soirée de présentation le 30 avril

Le programme, doté d'un budget d'investissement initial de 400.000 €, est renouvelé pour une session début 2020. D'ici là, l'Université de Bordeaux recherche des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs prêtent à s'impliquer dans la démarche. Elle espère réunir dix entreprises au total et compte déjà quatre sociétés partantes. L'opération est menée en partenariat avec le Syrpin, Unitec, French Tech Bordeaux, Digital Aquitaine, ADI Nouvelle-Aquitaine, Talence Innovation, Aquinetic et l'UIMM. Une soirée présentant le dispositif Disrupt Campus et proposant des retours sur expériences des entreprises, étudiants et enseignants se tiendra le mardi 30 avril à 18h30 à Talence, au domaine du Haut-Carré.