Réalité virtuelle : le redressement d’Immersion se confirme

Immersion, la société bordelaise cotée en Bourse pionnière en réalité virtuelle et réalité augmentée, spécialités où elle revendique la place de leader européen, y compris pour les solutions collaboratives, vient de publier ses résultats annuels 2017-2018. Le chiffre d'affaires d'Immersion est en légère progression de +0,5 %, à 8,06 M€, tandis que sa marge brute progresse de +7,85 % (à 3,5 M€).

L'entreprise, qui a connu de sérieuses turbulences il y a quelques mois, sort du rouge et son résultat net progresse de +24 % sur un an, à 310.000 euros. Immersion atteint ainsi un taux de rentabilité de 3,87 %, ce qui rapproche l'entreprise du seuil plancher traditionnel de la rentabilité comptable, fixé à 5 %.

La montée en puissance de Shariiing

Au cours de cet exercice Immersion, dont Christophe Chartier est le PDG fondateur, a vu exploser le nombre de licences Shariiing installé, qui est passé à 51 au 30 juin 2018 sur douze mois, contre 33 un an auparavant et 13 au 30 juin 2016 sur la même période. Immersion annonce une trésorerie stabilisée à 400.000 euros.

Shariiing est le nom de la solution collaborative virtuelle mise au point par Immersion, qui permet à plusieurs interlocuteurs éparpillés dans l'espace réel de se retrouver autour de la même table de travail, où chacun peut bien sûr amener ses documents. Immersion souligne que les nouveaux clients de Shariiing appartiennent aussi bien à l'industrie qu'à l'immobilier, la formation ou la construction.

L'entreprise annonce avoir investi en recherche et développement et en particulier dans une nouvelle version de Shariiing, qui va être lancée au cours de l'exercice 2018-2019. L'entreprise bordelaise annonce également le recrutement d'un responsable export et prépare son implantation en Asie.