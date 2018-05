Immersion mise sur ses produits propres

Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2017-2018 de la société Immersion, à Bordeaux-Bastide, clôturé le 31 décembre dernier, est en hausse de +11 % par rapport au 31 décembre 2016, à 3,8 M€ (contre 3,4 M€). Immersion, qui se définit comme une pionnière internationale de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, fondée et dirigée par Christophe Chartier, a vu sa marge brute progresser, de +3,4 %, à 1,50 M€ à l'issue de ce premier semestre.

Le résultat net enregistre une toute petite progression, à +0,05 M€ (il était stable un an auparavant). La direction d'Immersion, société qui a traversé une phase très difficile lors de l'exercice 2015-2016, souligne que l'activité a favorablement évolué grâce à une meilleure progression des solutions innovantes propres à l'entreprise, à plus forte valeur ajoutée, et à une diminution de la part du négoce (de 1 M€ au 31 décembre 2016 à 0,9 M€ au 31 décembre 2017).

Licences Shariiing à la hausse

En février 2017 Immersion a été, avec le Bordelais Asobo Studio, l'une des deux premières entreprises françaises sélectionnées par Microsoft pour son programme Hololens Agency Readiness. Cette reconnaissance du savoir-faire innovant d'Immersion dans la réalité virtuelle, dont les lunettes Hololens sont devenues un emblème, est allée de pair avec une montée en puissance des ventes de licences Shariiing, soit 32 déployées lors de ce premier semestre contre 20 un an auparavant.

Cette innovation développée par Immersion permet aux utilisateurs équipés de lunettes Hololens de ne pas être enfermés dans une application mais au contraire de se retrouver dans un espace virtuel commun pour échanger et travailler. La direction précise que l'entreprise dispose aujourd'hui de trois partenaires commerciaux, deux en France et un autre à l'international, et que des discussions sont en cours afin de déployer cette solution hors des frontières.