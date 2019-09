Golf : au Pian-Médoc, le Ladies Lacoste Open de France monte en puissance

Ce jeudi 19 et jusqu'au dimanche 22 septembre le golf Médoc Resort, au Pian-Médoc (Gironde), accueille la 29e édition du tournoi Lacoste Ladies Open de France. Cette compétition internationale, qui est une épreuve officielle du circuit européen, va voir s'affronter 108 golfeuses, dont plusieurs stars confirmées ou en ascension comme l'Américaine Nelly Korda, l'Espagnole Azahara Munoz ou la Française Céline Boutier.

Ce tournoi est organisé par Amaury Sport Organisation (ASO), un poids lourd qui chapeaute notamment le Tour de France ou encore le Dakar (ex-Paris Dakar). Le golf du Médoc Resort, intégré dans un domaine de 200 hectares, comprend un hôtel 4 étoiles labélisé MGallery (pôle Accor), un spa et un restaurant. Il intègre deux parcours de 18 trous : Les Châteaux (6,5 km) et les Vignes (6,2 km). C'est précisément sur le parcours des Châteaux que va se dérouler la compétition.

La montée en puissance de cette étape française du circuit européen se traduit dans l'évolution du montant de la dotation financière accordée aux joueuses puisque cette dernière est passée de 275.000 à 325.000 euros entre 2018 et 2019, soit une hausse de +18 %. Un résultat dû à l'augmentation du parrainage financier de l'assureur Aviva, déjà partenaire en 2018, qui rejoint l'horloger Richard Mille comme soutien majeur de la manifestation. A noter également l'arrivée d'un nouveau parrain, avec le groupe de cosmétiques L'Occitane.

"Cette dotation représente environ 50 % du chiffre d'affaires global généré par le tournoi, avec les dépenses liées aux déjeuners organisés à l'hôtel, aux opérations de communication montées par les sponsors pour leurs clients, etc. Tout ça grâce à ASO et à son organisation très bien rodée. Cette opération est très importante pour notre image puisqu'elle montre que notre ADN est tourné vers le sport et les sportifs", souligne Vincent Paris.