Le Golf du Médoc veut garder le Lacoste Ladies Open de France

Classée sixième lors du Lacoste Ladies Open de France 2017, remporté par l'Américaine Cristie Kerr au golf de Chantaco, à Saint-Jean-de-Luz (Pays basque), Agathe Sauzon sera présente cette semaine, du 6 au 9 septembre au golf du Médoc, où va se dérouler la 28ème édition de cette étape internationale du championnat féminin de golf professionnel. C'est ainsi que 108 joueuses représentant 27 nationalités, dont 21 Françaises, vont arriver cette semaine avec leurs coachs et accompagnateurs au Pian Médoc (près de Bordeaux Métropole).

Plus précisément dans les murs de l'Hôtel du Golf du Médoc (MGallery), planté dans un superbe domaine de 200 hectares où se déploient les deux parcours de ce golf : celui des Châteaux (6,5 km) et des Vignes (6,2 km). Le golf du Médoc, qui a investi 250.000 euros pendant la période 2016-2017 dans la modernisation de ses systèmes d'arrosage a été classé en 2017 et pour la troisième année (en quatre ans) Meilleur Parcours de France par les World Golf Award.

Le DG veut booster la notoriété du Golf du Médoc

"L'Open de France féminin c'est l'équivalent du Roland Garros féminin. Cette compétition emblématique fait partie des 40 dates du circuit professionnel européen, elle est organisée par Amaury Sports Organisation, qui s'occupe du Tour de France. Une grande partie de notre établissement va être privatisée mais pas la totalité. D'autre part, le parcours de golf des Vignes restera ouvert, la compétition se concentrant sur le parcours des Châteaux", décrypte Vincent Paris, directeur général de l'Hôtel du Médoc Resort.

Propriété de Jérôme Seydoux (dirigeant du groupe Pathé) et de Gérard Pélisson, cofondateur du groupe Accor, le Golf du Médoc Resort, qui dispose d'un spa, d'un centre d'entrainement au golf et accueille des séminaires d'entreprises, réalise en moyenne 9 M€ de chiffre d'affaires annuel, emploie une centaine de personnes et compte bien tirer le maximum de retombées de cette occasion en or. Vincent Paris a signé pour quatre ans avec Amaury et espère bien pousser tous ses curseurs d'activités pendant ce laps de temps, en bonifiant au maximum la compétition elle-même, pour damer le pion à Chantaco, qui avait besoin de travaux.

"L'Open de France féminin est doté de 275.000 euros, à se partager de la première à la cinquantième place. Une somme en hausse par rapport à l'an dernier mais que j'espère bien faire grimper encore beaucoup plus haut avec les sponsors. L'hôtel, qui dispose de 80 chambres, accueille plus de 20.000 clients par an. Avec les parcours de golf nous ne sommes pas loin des 100.000 personnes. Avec une capacité de 250 couverts notre restaurant est à l'abri des mauvaises surprises : nous n'avons pas besoin de planter des tentes", se réjouit Vincent Paris.

De nombreux spectateurs sont également attendus au Pian du 6 au 9 septembre.